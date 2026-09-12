0
ATENCIÓN
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026
EN VIVO
Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga

Jean Ferrari reveló los rivales de la selección peruana que jugarán en la altura: "Los vamos a llevar"

Jean Ferrari dio a conocer los países que llevará con selección peruana para enfrentarlos en la altura de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Luis Blancas
Jean Ferrari reveló los países que llevará la selección peruana a la altura de cara a las Eliminatorias 2030
Jean Ferrari reveló los países que llevará la selección peruana a la altura de cara a las Eliminatorias 2030 | Composición: Líbero
COMPARTIR

La Selección Peruana ha decidido hacer de la altura una de sus principales armas en las Eliminatorias 2030. En ese contexto, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, explicó y adelantó qué países llevarán para enfrentarlos y así intentar sumar puntos valiosos en esta exigente competencia rumbo a la Copa del Mundo.

Futbolista de Perú jugará Mundial Sub-20 con Francia.

PUEDES VER: Futbolista de Perú, que se formó en Alianza Lima, jugará Mundial Sub-20 con Francia

Jean Ferrari reveló los países que llevará la selección peruana a la altura de cara a las Eliminatorias 2030

Ferrari fue consultado acerca de la posibilidad de que Uruguay figure entre los rivales a los que Perú llevaría a la altura. No obstante, el dirigente evitó anticiparse a una decisión que, según precisó, quedará en manos del comando técnico encabezado por Mano Menezes.

Jean Ferrari reveló que la selección peruana llevará a Brasil y Argentina a la altura para las Eliminatorias 2030

Jean Ferrari reveló que la selección peruana llevará a Brasil y Argentina a la altura para las Eliminatorias 2030

“No podemos adelantarnos a lo que pueda decidir Mano Menezes sobre los rivales que enfrentará en la altura (sobre enfrentar a Uruguay)”, señaló en el programa PBO Campeonísimos.

Eso sí, el director general de Fútbol de la FPF terminó confirmando que las dos selecciones que sí serían llevadas a la altura serán Brasil y Argentina durante las Eliminatorias 2030. Jean Ferrari explicó que recibir a esas dos potencias en Lima no resultaría sencillo y que, por ello, la idea sería trasladar esos partidos a una ciudad de altura.

“Pensar en recibir de entrada de local a Brasil y Argentina no es fácil para nadie. Por eso es que nosotros decimos que vamos a la altura y de ahí vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que a Brasil y Argentina los vamos a llevar a la altura, listo”, concluyó.

¿Cuándo comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas 2030?

La CONMEBOL aún no ha fijado la fecha oficial ni el calendario de los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030. No obstante, de acuerdo con diversos medios, todo indica que el torneo comenzaría en marzo de 2027.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para el clásico ante Universitario

  2. Sporting Cristal no pudo viajar a Moquegua y partido del Clausura se reprogramó a nueva fecha

  3. Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones para el clásico en Matute

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano