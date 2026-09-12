Jean Ferrari reveló los rivales de la selección peruana que jugarán en la altura: "Los vamos a llevar"

La Selección Peruana ha decidido hacer de la altura una de sus principales armas en las Eliminatorias 2030. En ese contexto, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, explicó y adelantó qué países llevarán para enfrentarlos y así intentar sumar puntos valiosos en esta exigente competencia rumbo a la Copa del Mundo.

Jean Ferrari reveló los países que llevará la selección peruana a la altura de cara a las Eliminatorias 2030

Ferrari fue consultado acerca de la posibilidad de que Uruguay figure entre los rivales a los que Perú llevaría a la altura. No obstante, el dirigente evitó anticiparse a una decisión que, según precisó, quedará en manos del comando técnico encabezado por Mano Menezes.

Jean Ferrari reveló que la selección peruana llevará a Brasil y Argentina a la altura para las Eliminatorias 2030

“No podemos adelantarnos a lo que pueda decidir Mano Menezes sobre los rivales que enfrentará en la altura (sobre enfrentar a Uruguay)”, señaló en el programa PBO Campeonísimos.



Eso sí, el director general de Fútbol de la FPF terminó confirmando que las dos selecciones que sí serían llevadas a la altura serán Brasil y Argentina durante las Eliminatorias 2030. Jean Ferrari explicó que recibir a esas dos potencias en Lima no resultaría sencillo y que, por ello, la idea sería trasladar esos partidos a una ciudad de altura.

“Pensar en recibir de entrada de local a Brasil y Argentina no es fácil para nadie. Por eso es que nosotros decimos que vamos a la altura y de ahí vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que a Brasil y Argentina los vamos a llevar a la altura, listo”, concluyó.

¿Cuándo comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas 2030?

La CONMEBOL aún no ha fijado la fecha oficial ni el calendario de los encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030. No obstante, de acuerdo con diversos medios, todo indica que el torneo comenzaría en marzo de 2027.