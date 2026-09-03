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FPF confirmó dos amistosos de la selección peruana ante Filipinas en Chincha

La FPF confirmó que la selección peruana enfrentará a Filipinas en dos partidos de preparación que se jugarán en condición de local.

Francisco Esteves
FPF confirmó dos amistosos de la selección peruana.
FPF confirmó dos amistosos de la selección peruana. | Foto: Composición Líbero.
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Mientras que los hinchas confían en Mano Menezes para borrar la mala imagen que dejó la selección peruana en las Eliminatorias pasadas, la FPF sorprendió brindando una importante noticia sobre el futuro del plantel femenino, que en la Liga de Naciones se quedó a nada de clasificar al Mundial de la categoría.

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Resulta que la Bicolor ahora chocará en dos partidos amistosos de preparación contra su similar de Filipinas. Así lo confirmó su página oficial en redes sociales, revelando también que ambos compromisos se realizarán en Chincha.

"¡Muy pronto, nos volveremo a encontrar, chicas! La Bicolor Femenina Absoluta jugará dos partidos amistosos internacionales frente a Filipinas, por la Fecha FIFA de Octubre", precisó la selección peruana. De esta forma, dentro de poco el combinado nacional volverá a la acción.

selección peruana, FPF

La selección peruana y sus dos amistosos.

¿Cuándo jugará Perú vs. Filipinas?

El primer encuentro de las incaicas ante Filipinas será el viernes 9 de octubre a las 3.00 p. m. de Perú, mientras que el segundo se realizará el martes 13 de octubre a las 2.00 p. m. (también horario local). De igual manera, vale informar que ambos cotejos se jugarán en la Videna de Chincha.

Esta será una gran oportunidad para que la selección peruana siga mejorando bajo la dirección técnica de Antonio 'Tano' Spinelli. Recordemos que el objetivo principal es obtener la clasificación a una Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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