- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
FPF confirmó dos amistosos de la selección peruana ante Filipinas en Chincha
La FPF confirmó que la selección peruana enfrentará a Filipinas en dos partidos de preparación que se jugarán en condición de local.
Mientras que los hinchas confían en Mano Menezes para borrar la mala imagen que dejó la selección peruana en las Eliminatorias pasadas, la FPF sorprendió brindando una importante noticia sobre el futuro del plantel femenino, que en la Liga de Naciones se quedó a nada de clasificar al Mundial de la categoría.
Resulta que la Bicolor ahora chocará en dos partidos amistosos de preparación contra su similar de Filipinas. Así lo confirmó su página oficial en redes sociales, revelando también que ambos compromisos se realizarán en Chincha.
"¡Muy pronto, nos volveremo a encontrar, chicas! La Bicolor Femenina Absoluta jugará dos partidos amistosos internacionales frente a Filipinas, por la Fecha FIFA de Octubre", precisó la selección peruana. De esta forma, dentro de poco el combinado nacional volverá a la acción.
La selección peruana y sus dos amistosos.
¿Cuándo jugará Perú vs. Filipinas?
El primer encuentro de las incaicas ante Filipinas será el viernes 9 de octubre a las 3.00 p. m. de Perú, mientras que el segundo se realizará el martes 13 de octubre a las 2.00 p. m. (también horario local). De igual manera, vale informar que ambos cotejos se jugarán en la Videna de Chincha.
Esta será una gran oportunidad para que la selección peruana siga mejorando bajo la dirección técnica de Antonio 'Tano' Spinelli. Recordemos que el objetivo principal es obtener la clasificación a una Copa Mundial Femenina de la FIFA.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00