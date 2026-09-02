- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Liderado por Erick Noriega: Estos son los 10 futbolistas peruanos más caros en la actualidad
¡Sorpresivo! Se conocieron los diez jugadores peruanos más caros en la actualidad, entre los que figuran futbolistas que militan tanto en Europa como en la Liga 1.
Erick Noriega lidera en la actualidad la relación de los futbolistas peruanos mejor tasados del mercado. El volante de Gremio cuenta con un valor aproximado de 5 millones de euros, una cifra que le permite ubicarse por encima de otros integrantes de la Selección Peruana que juegan tanto en el exterior como en la Liga 1. A sus 24 años, el jugador vive uno de los pasajes más destacados de su trayectoria tras afianzarse en el fútbol brasileño.
El listado elaborado por el portal especializado Transfermarkt reveló cuáles son los diez futbolistas peruanos con mayor cotización en la actualidad, a partir de sus valores de mercado. En esta nota, se presenta el grupo de jugadores más caros.
Jugadores peruanos más valiosos de la actualidad
|#
|Jugador
|Edad
|Valor de mercado
|1
|Erick Noriega
|24
|5 M€
|2
|Felipe Chávez
|19
|4 M€
|3
|Oliver Sonne
|25
|4 M€
|4
|Marcos López
|26
|4 M€
|5
|Fabio Gruber
|23
|3 M€
|6
|Kenji Cabrera
|23
|1,6 M€
|7
|Piero Quispe
|25
|1,6 M€
|8
|Jairo Concha
|27
|1,5 M€
|9
|Renato Tapia
|31
|1,5 M€
|10
|Renzo Garcés
|30
|1,3 M€
En el top se encuentran jugadores de Universitario, como Piero Quispe y Jairo Concha, así como de Alianza Lima, con Renzo Garcés. Sin embargo, una de las ausencias que más llama la atención es la de jugadores que representan a Sporting Cristal.
¿Cuándo juega la selección peruana?
La Selección Peruana volverá a presentarse el sábado 26 de septiembre de 2026, fecha en la que se medirá con Estados Unidos en un amistoso internacional. El duelo está fijado para las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium de Orlando.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90