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Liderado por Erick Noriega: Estos son los 10 futbolistas peruanos más caros en la actualidad

¡Sorpresivo! Se conocieron los diez jugadores peruanos más caros en la actualidad, entre los que figuran futbolistas que militan tanto en Europa como en la Liga 1.

Antonio Vidal
Estos son los 10 futbolistas peruanos más caros en la actualidad. Foto: composición Líbero
Estos son los 10 futbolistas peruanos más caros en la actualidad. Foto: composición Líbero
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Erick Noriega lidera en la actualidad la relación de los futbolistas peruanos mejor tasados del mercado. El volante de Gremio cuenta con un valor aproximado de 5 millones de euros, una cifra que le permite ubicarse por encima de otros integrantes de la Selección Peruana que juegan tanto en el exterior como en la Liga 1. A sus 24 años, el jugador vive uno de los pasajes más destacados de su trayectoria tras afianzarse en el fútbol brasileño.

El listado elaborado por el portal especializado Transfermarkt reveló cuáles son los diez futbolistas peruanos con mayor cotización en la actualidad, a partir de sus valores de mercado. En esta nota, se presenta el grupo de jugadores más caros.

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Jugadores peruanos más valiosos de la actualidad

#JugadorEdadValor de mercado
1Erick Noriega245 M€
2Felipe Chávez194 M€
3Oliver Sonne254 M€
4Marcos López264 M€
5Fabio Gruber233 M€
6Kenji Cabrera231,6 M€
7Piero Quispe251,6 M€
8Jairo Concha271,5 M€
9Renato Tapia311,5 M€
10Renzo Garcés301,3 M€

En el top se encuentran jugadores de Universitario, como Piero Quispe y Jairo Concha, así como de Alianza Lima, con Renzo Garcés. Sin embargo, una de las ausencias que más llama la atención es la de jugadores que representan a Sporting Cristal.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Selección Peruana volverá a presentarse el sábado 26 de septiembre de 2026, fecha en la que se medirá con Estados Unidos en un amistoso internacional. El duelo está fijado para las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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