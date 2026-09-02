Liderado por Erick Noriega: Estos son los 10 futbolistas peruanos más caros en la actualidad

Erick Noriega lidera en la actualidad la relación de los futbolistas peruanos mejor tasados del mercado. El volante de Gremio cuenta con un valor aproximado de 5 millones de euros, una cifra que le permite ubicarse por encima de otros integrantes de la Selección Peruana que juegan tanto en el exterior como en la Liga 1. A sus 24 años, el jugador vive uno de los pasajes más destacados de su trayectoria tras afianzarse en el fútbol brasileño.

El listado elaborado por el portal especializado Transfermarkt reveló cuáles son los diez futbolistas peruanos con mayor cotización en la actualidad, a partir de sus valores de mercado. En esta nota, se presenta el grupo de jugadores más caros.

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Jugadores peruanos más valiosos de la actualidad

# Jugador Edad Valor de mercado 1 Erick Noriega 24 5 M€ 2 Felipe Chávez 19 4 M€ 3 Oliver Sonne 25 4 M€ 4 Marcos López 26 4 M€ 5 Fabio Gruber 23 3 M€ 6 Kenji Cabrera 23 1,6 M€ 7 Piero Quispe 25 1,6 M€ 8 Jairo Concha 27 1,5 M€ 9 Renato Tapia 31 1,5 M€ 10 Renzo Garcés 30 1,3 M€

En el top se encuentran jugadores de Universitario, como Piero Quispe y Jairo Concha, así como de Alianza Lima, con Renzo Garcés. Sin embargo, una de las ausencias que más llama la atención es la de jugadores que representan a Sporting Cristal.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Selección Peruana volverá a presentarse el sábado 26 de septiembre de 2026, fecha en la que se medirá con Estados Unidos en un amistoso internacional. El duelo está fijado para las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium de Orlando.