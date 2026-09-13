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¡Bombazo! Juan Reynoso vuelve a la Liga MX para dirigir a histórico club: "Trato hecho"

El extécnico de Melgar y la selección peruana escribirá una nueva etapa en su carrera dirigiendo a un histórico de México.

Eduardo Chirinos
Juan Reynoso volverá a dirigir en el fútbol mexicano
Juan Reynoso volverá a dirigir en el fútbol mexicano | Foto: Composición Líbero
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Juan Reynoso ya tiene nuevo club. Tras su paso discreto por Melgar a inicios de temporada, el experimentado entrenador peruano definió su futuro y volverá a la Liga MX para dirigir a un histórico club de dicho país: estamos hablando del Necaxa, que eligió al extécnico de la Blanquirroja para que tome las riendas de su proyecto deportivo, según informó el periodista César Luis Merlo.

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Juan Reynoso vuelve a la Liga MX para dirigir al Necaxa

A través de su cuenta oficial de Instagram, el citado comunicador informó que la directiva de ‘Los Rayos’ llegó a un acuerdo con el popular ‘ajedrecista’, para que tome las riendas del club para que aporte su disciplina y orden táctico al conjunto de Aguas Calientes. Según informó Merlo, Reynoso estaría llegando el día de mañana a tierras mexicanas para ser presentado oficialmente y empezar su labor con el plantel.

Juan Reynoso es el nuevo entrenador de Necaxa. Asume este lunes como reemplazo de Martín Varini y firma contrato hasta diciembre de 2027”, se lee en la publicación del referido hombre de prensa.

Juan Reynoso, Necaxa, Liga MX

Juan Reynoso dirigirá a Necaxa de México

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