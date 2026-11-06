Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier League, LaLiga y más

Este sábado 7 de noviembre tendremos una recargada agenda con vibrantes encuentros correspondientes a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con ADT vs Sporting Cristal y Cienciano vs Sport Huancayo. También habrá acción en la Serie A, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|ADT vs Sporting Cristal
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|FC Cajamarca vs Alianza Atlético
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Melgar vs Juan Pablo II
|6.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Cienciano vs Sport Huancayo
|8.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Leeds United vs Tottenham
|7.30 a. m.
|ESPN y Disney+
|Arsenal vs Hull City
|10.00 a. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Fulham vs Newcastle
|10.00 a. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Nottingham Forest vs Manchester City
|12.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Borussia Dortmund vs Elversberg
|9.30 a. m.
|ESPN 7 y Disney+
|Mainz vs Bayern Múnich
|9.30 a. m.
|ESPN y Disney+
|Padeborn vs Eintracht Fráncfort
|9.30 a. m.
|Disney+
|RB Leipzig vs Augsburgo
|9.30 a. m.
|Disney+
|Suttgart vs Werder Bremen
|12.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Málaga vs R. Racing Club
|8.00 a. m.
|DAZN, DSports, DGO y Paramount+
|Espanyol vs Deportivo de A Coruña
|10.15 a. m.
|DAZN, DSports, DGo y Paramount+
|Osasuna vs Athletic Club
|12.30 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Valencia vs Real Madrid
|3.00 p. m.
|DAZN, DSports, DGo y Paramount+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Auxerre vs Paris FC
|1.00 p. m.
|Disney+
|PSG vs Troyes
|3.05 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Cagliari vs Frosinone
|9.00 a. m.
|Disney+
|Torino vs Lecce
|9.00 a. m.
|Disney+
|Parma vs Bolonia
|12.00 p. m.
|Disney+
|Roma vs Sassuolo
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Gimnasia Mendoza vs Independiente Rivadavia
|1.00 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Talleres vs Estudiantes de la Plata
|1.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Argentinos Juniors vs Huracán
|3.30 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
|Boca Juniors vs Defensa y Justicia
|3.30 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Rosario Central vs Estudiantes Rio Cuarto
|3.30 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Instituto vs Newell’s
|8.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|GV San José vs Real Oruro
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Always Ready vs Academia del Balompié
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Guabirá vs SA Bulo Bulo
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Mineiro vs Gremio
|4.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|La Serena vs Palestino
|1.00 p. m.
|Max y TNT Sports Premium
|Everton vs Deportivo Concepción
|3.30 p. m.
|Max y TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Once Caldas vs Águilas Doradas
|4.05 p. m.
|RCN Nuestra Tele Internacional
|Atlético Nacional vs Pereira
|6.10 p. m.
|RCN Nuestra Tele Internacional
|América de Cali vs Deportivo Cali
|8.15 p. m.
|RCN Nuestra Tele Internacional
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Guaraní vs Olimpia
|3.00 p. m.
|DSports Argentina y Tigo Sport Paraguay
|Libertad vs Nacional Asunción
|5.30 p. m.
|DSports Argentina y Tigo Sport Paraguay