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Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier League, LaLiga y más

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 7 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 7.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 7. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 7 de noviembre tendremos una recargada agenda con vibrantes encuentros correspondientes a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con ADT vs Sporting Cristal y Cienciano vs Sport Huancayo. También habrá acción en la Serie A, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Atlético de Madrid enfrentará a Barcelona por la fecha 12 de LaLiga.

PUEDES VER: ¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona y dónde ver el clásico de LaLiga?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
ADT vs Sporting Cristal1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
FC Cajamarca vs Alianza Atlético3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
Melgar vs Juan Pablo II6.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Cienciano vs Sport Huancayo8.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Leeds United vs Tottenham7.30 a. m.ESPN y Disney+
Arsenal vs Hull City10.00 a. m.ESPN 5 y Disney+
Fulham vs Newcastle10.00 a. m.ESPN 3 y Disney+
Nottingham Forest vs Manchester City12.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Borussia Dortmund vs Elversberg9.30 a. m.ESPN 7 y Disney+
Mainz vs Bayern Múnich9.30 a. m.ESPN y Disney+
Padeborn vs Eintracht Fráncfort9.30 a. m.Disney+
RB Leipzig vs Augsburgo9.30 a. m.Disney+
Suttgart vs Werder Bremen12.30 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Málaga vs R. Racing Club8.00 a. m.DAZN, DSports, DGO y Paramount+
Espanyol vs Deportivo de A Coruña10.15 a. m.DAZN, DSports, DGo y Paramount+
Osasuna vs Athletic Club12.30 p. m.ESPN 5 y Disney+
Valencia vs Real Madrid3.00 p. m.DAZN, DSports, DGo y Paramount+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Auxerre vs Paris FC1.00 p. m.Disney+
PSG vs Troyes3.05 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Cagliari vs Frosinone9.00 a. m.Disney+
Torino vs Lecce9.00 a. m.Disney+
Parma vs Bolonia12.00 p. m.Disney+
Roma vs Sassuolo2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Gimnasia Mendoza vs Independiente Rivadavia1.00 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Talleres vs Estudiantes de la Plata1.00 p. m.Disney+ y Fanatiz
Argentinos Juniors vs Huracán3.30 p. m.TyC Sports y Fanatiz
Boca Juniors vs Defensa y Justicia3.30 p. m.Disney+ y Fanatiz
Rosario Central vs Estudiantes Rio Cuarto3.30 p. m.Disney+ y Fanatiz
Instituto vs Newell’s8.00 p. m.Disney+ y Fanatiz

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

PartidoHorarioCanal
GV San José vs Real Oruro2.00 p. m.Entel Gol
Always Ready vs Academia del Balompié4.15 p. m.Entel Gol
Guabirá vs SA Bulo Bulo6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Atlético Mineiro vs Gremio4.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

PartidoHorarioCanal
La Serena vs Palestino1.00 p. m.Max y TNT Sports Premium
Everton vs Deportivo Concepción3.30 p. m.Max y TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Once Caldas vs Águilas Doradas4.05 p. m.RCN Nuestra Tele Internacional
Atlético Nacional vs Pereira6.10 p. m.RCN Nuestra Tele Internacional
América de Cali vs Deportivo Cali8.15 p. m.RCN Nuestra Tele Internacional

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Guaraní vs Olimpia3.00 p. m.DSports Argentina y Tigo Sport Paraguay
Libertad vs Nacional Asunción5.30 p. m.DSports Argentina y Tigo Sport Paraguay
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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