Juan Reynoso le gritó sin piedad a su futbolista y lo hizo llorar en vivo: "Anda enojado"

Juan Reynoso dejó la selección peruana hace dos años y hace unos meses fue confirmado como director técnico de Necaxa de la Liga MX, esto debido a que conoce muy bien el fútbol mexicano. Sin embargo, el entrenador nacional se vio envuelto en la polémica luego de que le gritara a uno de sus jugadores y lo hiciera llorar frente a las cámaras de televisión. Te contamos qué sucedió exactamente.

Resulta que, durante el partido entre Necaxa y Santos Laguna por el Torneo Apertura del balompié azteca, el 'Cabezón' no tuvo piedad al cuestionar a Juan Valencia, delantero de su equipo. El atacante colombiano venía de fallarse algunas ocasiones, una de ellas solo y frente al portero rival, lo que desencadenó la furia absoluta del ex Alianza Lima. Sin embargo, nadie esperó la reacción del elemento 'cafetero'.

Valencia fue sustituido por Juan Reynoso y en ese momento, pese a que en un inicio todo parecía calmado, fue que el peruano le propinó un fuerte grito, por lo que el futbolista simplemente se fue a la banca de suplentes y se puso la camiseta en la cara para ocultar su rostro de tristeza. No obstante, segundos después se pudo apreciar su rostro totalmente desencajado y con lágrimas escurriéndole por las mejillas.

Ello provocó de inmediato la reacción de los comentaristas del partido en la Liga MX, que quedaron totalmente asombrados con el actuar del ex selección peruana. “ Anda enojado don Juan. No sé si es el momento para recriminarle de esa forma a un jugador que acaba de salir de cambio ”, se pudo escuchar en plena transmisión televisiva.

Juan Reynoso habló en conferencia de prensa

Como era de esperarse, a Juan Reynoso le preguntaron sobre qué sucedió y cómo está su relación con Juan Valencia, y respondió lo siguiente: "Juanito es un muchacho espectacular, nos ha pedido disculpas, voy a cometer una infidencia a todos, cuando realmente exigió, pidió, aportó en defensa, en ataque, no se le abrió el arco, hizo un gran partido".