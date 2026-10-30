0

Selección peruana anunció amistoso ante Panamá en Cusco: fecha y horarios confirmados

La selección peruana de fútbol jugará un amistoso ante Panamá el 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Este encuentro será clave para el entrenador Mano Menezes.

Wilfredo Inostroza
Perú se mide con Panamá en amistoso internacional
Perú se mide con Panamá en amistoso internacional | Composición: Líbero
COMPARTIR

Además del anunciado partido amistoso ante Bolivia, la selección peruana jugará un último amistoso en ese 2026 y será ante Panamá en duelo que se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Conoce todos los detalles de este encuentro que servirá como examen para Mano Menezes.

Selección peruana cerró su participación en el Mundial Sub 15

PUEDES VER: Perú cerró su participación en el Mundial Sub 15 tras caer en penales ante Albania

De acuerdo a lo declarado por Jean Ferrari, director deportivo de la FPF durante una entrevista Bicolor+, el duelo entre Perú y Panamá se disputará el 9 de diciembre, a partir de las 18.00, hora local.

Recordemos que previamente Perú se enfrentará a Bolivia, el próximo martes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva y estos serán los últimos duelos del año y servirán como examen para las Eliminatorias al Mundial 2030.

Selección peruana

Selección peruana jugará dos últimos amistosos en este 2026

"Vamos a enfrentar a una selección con la que nos encontraremos en alguna oportunidad en Copa América y Eliminatorias. Además, este partido nos ayudará a ir viendo a jugadores que pasan por un buen momento en sus clubes, siempre considerando las alternativas que el profesor Mano Menezes pueda evaluar", declaró Ferrari.

Números de Mano Menezes con la selección peruana

En ocho encuentros dirigidos por Mano Menezes, la selección peruana suma cinco victorias, dos empates y apenas una victoria. ¿La 'Bicolor' podrá mejorar esta estadística antes de cerrar el año?

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal es nuevo líder del Torneo Clausura: partidos que le restan para buscar el título

  2. Alianza Lima obtuvo millonario premio económico pese a derrota ante Sporting Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano