Selección peruana anunció amistoso ante Panamá en Cusco: fecha y horarios confirmados

Además del anunciado partido amistoso ante Bolivia, la selección peruana jugará un último amistoso en ese 2026 y será ante Panamá en duelo que se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Conoce todos los detalles de este encuentro que servirá como examen para Mano Menezes.

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De acuerdo a lo declarado por Jean Ferrari, director deportivo de la FPF durante una entrevista Bicolor+, el duelo entre Perú y Panamá se disputará el 9 de diciembre, a partir de las 18.00, hora local.

Recordemos que previamente Perú se enfrentará a Bolivia, el próximo martes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva y estos serán los últimos duelos del año y servirán como examen para las Eliminatorias al Mundial 2030.

Selección peruana jugará dos últimos amistosos en este 2026

"Vamos a enfrentar a una selección con la que nos encontraremos en alguna oportunidad en Copa América y Eliminatorias. Además, este partido nos ayudará a ir viendo a jugadores que pasan por un buen momento en sus clubes, siempre considerando las alternativas que el profesor Mano Menezes pueda evaluar", declaró Ferrari.

Números de Mano Menezes con la selección peruana

En ocho encuentros dirigidos por Mano Menezes, la selección peruana suma cinco victorias, dos empates y apenas una victoria. ¿La 'Bicolor' podrá mejorar esta estadística antes de cerrar el año?