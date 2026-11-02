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Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal por la semifinal de la Liga Femenina 2026

Este martes 3 de noviembre, Sporting Cristal vs Alianza Lima se enfrentarán por la semifinal de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

Gary Huaman
Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima por la semifinal de ida.
Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima por la semifinal de ida. | Foto: composición Líbero
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Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO protagonizarán un duelo por la primera semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El enfrentamiento entre celestes y blanquiazules se jugará este martes 2 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo y contará con transmisión de Bicolor+ Premium.

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Las celestes llegan a esta fase tras vencer a Atlético Andahuaylas por 2-1 en la ronda previa de playoffs y buscan aprovechar la localía para obtener un resultado favorable antes del partido de vuelta. Por su parte, las blanquiazules accedieron a esta instancia de manera directa tras culminar en la primera posición de la fase regular.

En lo que respecta a duelos directos, Alianza Lima presenta un historial positivo ante su rival en el presente año y ganó 1-0 en el Torneo Apertura y 2-0 en el Clausura, lo que refuerza su buen desempeño en el campeonato.

El partido de vuelta está pactado para el domingo 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) y el ganador se medirá en la gran final contra el triunfador de la otra semifinal entre Universitario y FBC Melgar, que comenzó con una ventaja para las arequipeñas tras su victoria por 3-0 en el Monumental de la UNSA.

Alianza Lima

Poster oficial de la semifinal.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El partido de ida por las semifinales de la Liga Femenina 2026 entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se llevará a cabo este martes 3 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por las semifinales?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de la plataforma de streaming Bicolor+ Premium, disponible en TV360 por 6,99 soles.

Bicolor+

Precio de los paquetes.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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