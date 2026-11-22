Roberto Mosquera se pronunció sobre la goleada que sufrió Universitario de Deportes por 4-1 ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026. El entrenador de Sporting Cristal fue consultado por el resultado que consiguió el 'Rojo Matador' y dejó en claro que no podía dar una opinión sin haber visto el compromiso.

Roberto Mosquera dio fuerte comentario sobre la derrota de Universitario ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

En conferencia de prensa, Mosquera reconoció que estaba al tanto del marcador final, pero evitó sacar conclusiones sobre el rendimiento del equipo crema. Asimismo, consideró que tanto los hinchas como los periodistas que siguieron el encuentro podían analizar lo sucedido con mayores argumentos.

"Primero, no vi el partido. Sí me enteré que quedó 4-1, yo creo que los hinchas, la prensa vieron el partido y tendrán alguna objetividad sobre eso. Hablar de lo que ha pasado es como sangrar por la herida porque no lo he visto como para decir qué pasó o qué no pasó. No tengo cómo contestarte porque sería poco honrado. Simplemente sucedió y la prensa sabrá los matices de este partido", expresó.

Roberto Mosquera habló sobre la campaña de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Por otro lado, el técnico peruano también habló sobre la campaña de Sporting Cristal en el segundo campeonato de la temporada. Aunque el conjunto celeste consiguió una goleada por 4-1 ante Cienciano, el resultado no fue suficiente para alcanzar el objetivo de conquistar el Torneo Clausura.

El técnico destacó los números que consiguió su equipo durante esta etapa del campeonato, resaltando su poder ofensivo, las goleadas obtenidas y la regularidad que mostraron jugando en condición de local. Sin embargo, reconoció que existía tristeza en el plantel por no haber conseguido el objetivo que se habían trazado.

"No hemos perdido de local ningún partido, tenemos ocho goleadas, tenemos un torneo ganado y otro que casi lo ganamos. Tenemos 39 goles que es bastante y 19 en contra. Somos el equipo más goleador. Hay muchas cosas por las cuales se puede sonreír, pero hoy no es el día. De repente mañana o pasado cuando veamos lo que hemos hecho. No es que le demos importancia, sino que estamos dolidos porque hemos luchado por un objetivo que no ha sido cumplido. Creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer", declaró en conferencia de prensa.