Alianza Lima sufre cuatro inesperadas bajas para afrontar el Clausura causando preocupación en hinchas

Alianza Lima busca coronarse campeón en todas las competiciones en las que participa. El elenco íntimo actualmente se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, también lucha por llegar a la final del campeonato femenino, donde tendrá dos partidos cruciales frente a Sporting Cristal. No obstante, minutos antes de este duelo, el club comunicó cuatro sensibles bajas de cara a esta recta final.

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Alianza Lima sufre cuatro inesperadas bajas para la Liga Femenina Torneo Clausura

Mediante sus redes sociales, la institución victoriana señaló que las jugadoras Adriana Lúcar, Odalys Rivas, Chelsea Vilca y Grecia Robles son bajas sensibles para el equipo que dirige José Letelier.

“1. Adriana Lúcar: Cursa con una distensión muscular del grupo isquiotibial derecho. Actualmente se encuentra en fase de retorno progresivo al entrenamiento, siguiendo las pautas establecidas por el Departamento Médico, con adecuada evolución clínica y funcional.

2. Odalys Rivas: Durante la última semana presentó gonalgia lateral derecha de características mecánicas, asociada a cambios inflamatorios reactivos a nivel del compartimento femorotibial lateral. Actualmente se encuentra realizando tratamiento y trabajos de rehabilitación bajo supervisión del Departamento Médico.

3. Chelsea Vilca: Presenta ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. Se ha establecido como conducta terapéutica la resolución quirúrgica, tras la cual continuará bajo supervisión del Departamento Médico para su correspondiente proceso de rehabilitación.

4. Grecia Robles: Presenta ruptura completa del ligamento cruzado anterior (LCA). Tras la evaluación médica, se ha determinado el manejo quirúrgico como conducta terapéutica, quedando posteriormente bajo seguimiento del Departamento Médico para su adecuada rehabilitación”, dio a conocer la institución.

Parte médico de Alianza Lima

Próximo partido de Alianza Lima

Hasta la publicación de esta nota se viene jugando Alianza Lima contra Sporting Cristal por las semifinales de ida del Torneo Clausura. Sin embargo, tras este encuentro, las blanquiazules recibirán la visita de las rimeneses este domingo 11 de noviembre, encuentro que se podrá seguir desde la 1.00 p. m. (hora peruana).