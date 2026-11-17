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Ricardo Gareca tiene acuerdo para dirigir a un gigante de Sudamérica, pero hay una condición
El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, tendría un acuerdo de palabra para asumir un nuevo desafío en 2027, pero su futuro depende de una elección.
Ricardo Gareca puede volver a dirigir en el fútbol sudamericano y su próximo destino sería uno de los clubes más importantes de Uruguay. El exentrenador de la selección peruana tiene un acuerdo de palabra con Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol, para convertirse en el nuevo director técnico del conjunto aurinegro en la temporada 2027. Sin embargo, su llegada todavía no está asegurada.
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Ricardo Gareca tiene acuerdo con Peñarol
La propuesta fue confirmada públicamente por el propio Freddy García, quien encabeza la Lista 1414 y busca asumir la conducción institucional del equipo uruguayo. A través de sus redes sociales, el candidato anunció el entendimiento con el estratega argentino y dejó un mensaje que generó expectativa entre los hinchas del 'Carbonero': "Ricardo Gareca, el DT que tendremos para Peñarol", manifestó.
(VIDEO: Punto Penal)
Asimismo, García destacó las cualidades del entrenador que dirigió a Perú en el Mundial Rusia 2018 y aseguró: "Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Es tiempo de pensar en grande". De esta manera, el candidato dejó clara su intención de apostar por el 'Tigre' para encabezar su proyecto deportivo, aunque primero deberá conseguir el respaldo de los socios.
¿Cuándo serán las elecciones de Peñarol y cuándo podría confirmarse la llegada de Ricardo Gareca?
Las elecciones presidenciales de Peñarol se realizarán el sábado 12 de diciembre de 2026. Freddy García deberá ganar los comicios para tener vía libre y avanzar con la contratación de Ricardo Gareca. El candidato competirá contra otros cinco postulantes por la conducción del club uruguayo.
Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, a un paso de volver a dirigir.
Por ahora, Gareca permanece sin equipo tras su última experiencia al frente de la selección chilena, por lo que la posibilidad de asumir en Peñarol representa una oportunidad para regresar a los banquillos. Si García gana las elecciones, el acuerdo de palabra podría transformarse en una contratación oficial y el argentino asumiría el desafío de dirigir al histórico equipo uruguayo desde 2027.
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