Real Madrid vs Racing de Santander EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Real Madrid y Racing Club de Santander se enfrentarán en la jornada 11 de LaLiga 2026/2027 en el estadio El Sardinero, en Santander. Por ello, consulta la fecha, el horario, dónde verlo, las alineaciones y todos los detalles para seguir este atractivo encuentro. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este partido por Líbero.

El Real Madrid encara una salida de máxima exigencia a El Sardinero, donde intentará alargar su buen momento y encadenar un sexto triunfo seguido después del parón de selecciones. Enfrente tendrá a un Racing de Santander que sigue sin perder en casa esta temporada y que ha logrado allí los once puntos que acumula en LaLiga. El conjunto dirigido por José Mourinho afrontará así su segundo encuentro dentro de una secuencia de cuatro partidos seguidos como visitante, tras imponerse por 2-1 al Barcelona en el Camp Nou en un triunfo de gran valor.

Racing Club de Santander buscará vencer a Real Madrid

El duelo más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2012, con José Mourinho al frente del Real Madrid. Desde entonces, el Racing no ha vuelto a medirse al conjunto blanco en competición oficial. Su última victoria se remonta a abril de 2007, en El Sardinero, donde se impuso por 2-1. Desde ese encuentro, los dos clubes se han visto las caras en diez ocasiones, con un registro claramente favorable al Real Madrid: nueve triunfos y un empate.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Racing de Santander por LaLiga?

El encuentro entre Real Madrid y Racing Club de Santander tendrá lugar el domingo 1 de noviembre en el estadio El Sardinero, en Santander, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Racing de Santander?

Real Madrid y Racing de Santander tienen previsto disputar su partido a las 10.00 a. m., hora peruana; no obstante, te ofrecemos los distintos horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 12.00 p. m.

Panamá: 10.00 a. m.

México y el resto de Centroamérica: 9.00 a. m.

Estados Unidos: (Miami, Nueva York y Washington DC): 11.00 a. m.

España: 5.00 p. m.

Real Madrid llegó a Santander para enfrentar a Racing Club de Santander

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Racing de Santander?

El duelo entre Real Madrid y Racing Club de Santander será transmitido EN VIVO por la señal exclusiva de DSports para Perú y el resto de Sudamérica. Asimismo, también podrá seguirse EN DIRECTO ONLINE mediante la plataforma de streaming de DGO. En España, la emisión estará a cargo de DAZN y Movistar Plus.

Real Madrid vs Racing de Santander: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la previa del encuentro, el Real Madrid parte con ventaja para imponerse ante el Racing de Santander, aunque el hecho de no jugar como local podría modificar el desenlace. A continuación, detallamos las cuotas del duelo en las distintas casas de apuestas.

CASAS DE APUESTAS RACING DE SANTANDER EMPATE REAL MADRID Betsson 11.00 7.50 1.20 Betano 11.50 7.70 1.24 Bet365 10.00 7.50 1.22 1XBET 11.10 7.50 1.26 Caliente 8.75 8.10 1.25 Stake 10.75 7.30 1.22

Real Madrid vs Racing de Santander: posibles alineaciones