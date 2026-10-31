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Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre: quiénes juegan por Liga 1, Premier League, LaLiga y más

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, domingo 1 de noviembre, en los que destacan encuentros de Liga 1, LaLiga, Premier League, Superclásico y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre, con el Superclásico, Liga 1, LaLiga y más.
Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre, con el Superclásico, Liga 1, LaLiga y más. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de iniciar el mes con los partidos de hoy, domingo 1 de noviembre, en los que destacan choques de Liga 1, Premier League, LaLiga y el Superclásico de Argentina. Conoce al detalle los horarios y canales de transmisión de cada cotejo para vivir de gran manera los esperados cruces para cerrar la semana.

Boca Juniors y River Plate afrontarán una nueva edición del Superclásico.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate y dónde ver el Superclásico de Argentina?

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
CD Moquegua vs Los Chankas11.00 am.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Cusco FC vs Sport Boys1.15 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Atlético Grau vs Universitario3.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOHORARIOCANALES
Liverpool vs Arsenal11.30 am.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Getafe vs Sevilla8.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Racing Santander vs Real Madrid10.15 am.DSports, DGO
Elche vs Valencia12.30 pm.ESPN 3, Disney Plus
Athletic Club vs Real Sociedad3.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Como vs Venezia6.30 am.ESPN, Disney Plus
Frosinone vs Torino9.00 am.Disney Plus
Lazio vs Cagliari9.00 am.Disney Plus
Lecce vs Genoa12.00 m.Disney Plus
Juventus Nápoli2.45 pm.ESPN 3, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Unión Berlín vs Colonia9.30 am.Disney Plus
Eintracht Frankfurt vs Hamburgo11.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Estrasburgo vs Auxerre9.00 am.Disney Plus
París vs Mónaco11.15 am.Disney Plus
Lyon vs Angers11.15 am.Disney Plus
Marsella vs Toulouse2.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Boca Juniors vs River Plate1.00 pm.TNT Sports, ESPN Premium, ESPN
Belgrano vs Barracas Central4.30 pm.TNT Sports
Newell’s Old Boys vs Unión Santa Fe4.30 pm.Disney Plus
Lanús vs Gimnasia Mendoza6.45 pm.TNT Sports

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
The Strongest vs Gualberto Villarroel2.00 pm.Entel Gol
Guabirá vs Bolívar4.15 pm.Entel Gol
Universitario de Vinto vs Always Ready6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Campeonato Chileno

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Huachipato vs La Serena10.00 am.MAX Chile, TNT Sports Premium
Cobresal vs Everton12.15 pm.Canal 13, MAX Chile, TNT Sports Premium
Universidad Católica vs Universidad de Chile3.15 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Cali vs Boyacá Chicó4.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Medellín vs Alianza FC6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Universidad Católica vs Aucas11.00 am.Zapping Sports
Independiente del Valle vs LDU1.30 pm.Zapping Sports
Guayaquil City vs Libertad4.00 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cerro Porteño vs Olimpia3.00 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Progreso vs Defensor Sporting8.00 am.Disney Plus, DSports
Boston River vs Torque11.00 am.Disney Plus, DSports
Danubio vs Nacional2.30 pm.Disney Plus, DSports
Liverpool vs Juventud6.00 pm.Disney Plus, DSports

Partidos de hoy por Copa de Brasil

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Palmeiras vs Vasco da Gama2.00 pm.DSports, DGO
Gremio vs Atlético Mineiro4.30 pm.DSports, DGO
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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