Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre: quiénes juegan por Liga 1, Premier League, LaLiga y más
Conoce la programación completa de los partidos de hoy, domingo 1 de noviembre, en los que destacan encuentros de Liga 1, LaLiga, Premier League, Superclásico y más.
Momento de iniciar el mes con los partidos de hoy, domingo 1 de noviembre, en los que destacan choques de Liga 1, Premier League, LaLiga y el Superclásico de Argentina. Conoce al detalle los horarios y canales de transmisión de cada cotejo para vivir de gran manera los esperados cruces para cerrar la semana.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|CD Moquegua vs Los Chankas
|11.00 am.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Cusco FC vs Sport Boys
|1.15 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Atlético Grau vs Universitario
|3.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Liverpool vs Arsenal
|11.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Getafe vs Sevilla
|8.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Racing Santander vs Real Madrid
|10.15 am.
|DSports, DGO
|Elche vs Valencia
|12.30 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|Athletic Club vs Real Sociedad
|3.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Como vs Venezia
|6.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Frosinone vs Torino
|9.00 am.
|Disney Plus
|Lazio vs Cagliari
|9.00 am.
|Disney Plus
|Lecce vs Genoa
|12.00 m.
|Disney Plus
|Juventus Nápoli
|2.45 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Unión Berlín vs Colonia
|9.30 am.
|Disney Plus
|Eintracht Frankfurt vs Hamburgo
|11.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Estrasburgo vs Auxerre
|9.00 am.
|Disney Plus
|París vs Mónaco
|11.15 am.
|Disney Plus
|Lyon vs Angers
|11.15 am.
|Disney Plus
|Marsella vs Toulouse
|2.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Boca Juniors vs River Plate
|1.00 pm.
|TNT Sports, ESPN Premium, ESPN
|Belgrano vs Barracas Central
|4.30 pm.
|TNT Sports
|Newell’s Old Boys vs Unión Santa Fe
|4.30 pm.
|Disney Plus
|Lanús vs Gimnasia Mendoza
|6.45 pm.
|TNT Sports
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|The Strongest vs Gualberto Villarroel
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Guabirá vs Bolívar
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Universitario de Vinto vs Always Ready
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Campeonato Chileno
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Huachipato vs La Serena
|10.00 am.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Cobresal vs Everton
|12.15 pm.
|Canal 13, MAX Chile, TNT Sports Premium
|Universidad Católica vs Universidad de Chile
|3.15 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Cali vs Boyacá Chicó
|4.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Medellín vs Alianza FC
|6.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Universidad Católica vs Aucas
|11.00 am.
|Zapping Sports
|Independiente del Valle vs LDU
|1.30 pm.
|Zapping Sports
|Guayaquil City vs Libertad
|4.00 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cerro Porteño vs Olimpia
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Progreso vs Defensor Sporting
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Boston River vs Torque
|11.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Danubio vs Nacional
|2.30 pm.
|Disney Plus, DSports
|Liverpool vs Juventud
|6.00 pm.
|Disney Plus, DSports
Partidos de hoy por Copa de Brasil
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Palmeiras vs Vasco da Gama
|2.00 pm.
|DSports, DGO
|Gremio vs Atlético Mineiro
|4.30 pm.
|DSports, DGO
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.