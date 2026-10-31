0
EN DIRECTO
Barcelona vs Alavés por LaLiga

Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 15 del Torneo Clausura

Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA en esta fecha 15 del Torneo Clausura en los que destacan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Diego Medina
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 por la fecha 15 del Torneo Clausura. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Momento clave de la temporada en la Liga 1 2026. Se inicia la jornada 15 del Torneo Clausura con muchos partidos de alta intensidad que pueden definir cambios en la clasificación. Conoce cómo va la Tabla Acumulada ACTUALIZADA en base a todos los partidos que se van disputando en esta semana. Alianza Lima es líder absoluto, mientras que equipos como Universitario y Sporting Cristal buscan seguir escalando.

Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario pelean por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 EN VIVO: así va durante la fecha 15

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: fecha 15 Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima312965
2. Universitario301856
3. FBC Melgar311954
4. Deportivo Garcilaso311451
5. Cusco FC31351
6. Cienciano311050
7. Sporting Cristal311047
8. Alianza Atlético31246
9. Los Chankas31-1246
10. Sport Huancayo31-444
11. Juan Pablo II31-941
12. Sport Boys30137
13. Comerciantes Unidos31-335
14. Atlético Grau31-1034
15. ADT31-1029
16. CD Moquegua31-2128
17. FC Cajamarca31-1626
18. UTC31-1913
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
  • CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: fecha 15

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sporting Cristal141228
2. Sport Huancayo14628
3. Universitario13927
4. Deportivo Garcilaso141125
5. FBC Melgar141026
6. Juan Pablo II14925
7. Alianza Lima14725
8. Alianza Atlético14025
9. Cusco FC14424
10. Sport Boys13521
11. Atlético Grau14-418
12. Cienciano14-217
13. Comerciantes Unidos14-114
14. Los Chankas14-1612
15. FC Cajamarca14-1111
16. ADT14-1310
17. CD Moquegua14-1410
18. UTC14-140

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II - 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

  • CD Moquegua vs Los Chankas - 11.00 a. m. | Estadio 25 de Noviembre
  • Cusco FC vs Sport Boys - 1.15 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
  • Atlético Grau vs Universitario - 3.30 p. m. | Estadio Mansiche de Trujillo

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

  • Sport Huancayo vs FBC Melgar - 11.00 a. m. | Estadio IPD Huancayo
  • UTC vs Deportivo Garcilaso - 1.15 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
  • Sporting Cristal vs FC Cajamarca - 3.30 p. m. | Estadio Alberto Gallardo

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

  • Comerciantes Unidos vs ADT - 3.00 p. m. | Estadio Juan Maldonado
  • Alianza Lima vs Cienciano - 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario sufre inesperadas cuatro bajas para el partido ante Atlético Grau por el Clausura

  2. José Carvallo cuestiona a futbolista de Alianza Lima tras derrota ante Cristal: "Tiene que ser más rústico"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano