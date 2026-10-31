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Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 15 del Torneo Clausura
Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA en esta fecha 15 del Torneo Clausura en los que destacan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Momento clave de la temporada en la Liga 1 2026. Se inicia la jornada 15 del Torneo Clausura con muchos partidos de alta intensidad que pueden definir cambios en la clasificación. Conoce cómo va la Tabla Acumulada ACTUALIZADA en base a todos los partidos que se van disputando en esta semana. Alianza Lima es líder absoluto, mientras que equipos como Universitario y Sporting Cristal buscan seguir escalando.
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: fecha 15 Torneo Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|31
|29
|65
|2. Universitario
|30
|18
|56
|3. FBC Melgar
|31
|19
|54
|4. Deportivo Garcilaso
|31
|14
|51
|5. Cusco FC
|31
|3
|51
|6. Cienciano
|31
|10
|50
|7. Sporting Cristal
|31
|10
|47
|8. Alianza Atlético
|31
|2
|46
|9. Los Chankas
|31
|-12
|46
|10. Sport Huancayo
|31
|-4
|44
|11. Juan Pablo II
|31
|-9
|41
|12. Sport Boys
|30
|1
|37
|13. Comerciantes Unidos
|31
|-3
|35
|14. Atlético Grau
|31
|-10
|34
|15. ADT
|31
|-10
|29
|16. CD Moquegua
|31
|-21
|28
|17. FC Cajamarca
|31
|-16
|26
|18. UTC
|31
|-19
|13
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
- CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: fecha 15
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|14
|12
|28
|2. Sport Huancayo
|14
|6
|28
|3. Universitario
|13
|9
|27
|4. Deportivo Garcilaso
|14
|11
|25
|5. FBC Melgar
|14
|10
|26
|6. Juan Pablo II
|14
|9
|25
|7. Alianza Lima
|14
|7
|25
|8. Alianza Atlético
|14
|0
|25
|9. Cusco FC
|14
|4
|24
|10. Sport Boys
|13
|5
|21
|11. Atlético Grau
|14
|-4
|18
|12. Cienciano
|14
|-2
|17
|13. Comerciantes Unidos
|14
|-1
|14
|14. Los Chankas
|14
|-16
|12
|15. FC Cajamarca
|14
|-11
|11
|16. ADT
|14
|-13
|10
|17. CD Moquegua
|14
|-14
|10
|18. UTC
|14
|-14
|0
Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II - 3.30 p. m. | Estadio Campeones del 36
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
- CD Moquegua vs Los Chankas - 11.00 a. m. | Estadio 25 de Noviembre
- Cusco FC vs Sport Boys - 1.15 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de La Vega
- Atlético Grau vs Universitario - 3.30 p. m. | Estadio Mansiche de Trujillo
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
- Sport Huancayo vs FBC Melgar - 11.00 a. m. | Estadio IPD Huancayo
- UTC vs Deportivo Garcilaso - 1.15 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca - 3.30 p. m. | Estadio Alberto Gallardo
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
- Comerciantes Unidos vs ADT - 3.00 p. m. | Estadio Juan Maldonado
- Alianza Lima vs Cienciano - 8.00 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva
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