Los resultado que necesita Cristal para salir campeón del Clausura tras victoria de Universitario

La victoria de Universitario de Deportes por 3-1 ante Atlético Grau complicó las posibilidades de Sporting Cristal de ganar el Torneo Clausura 2026. Los cremas llegaron a los 30 puntos y tomaron el primer lugar de la tabla de posiciones, desplazando momentáneamente a los celestes, que todavía tienen un partido pendiente. Por ello, el equipo dirigido por su comando técnico deberá conseguir resultados importantes en las últimas jornadas para quedarse con el título.

Actualmente, Cristal suma 28 unidades en 14 partidos disputados, mientras que Universitario tiene 30 puntos en la misma cantidad de encuentros. Por detrás aparecen Sport Huancayo, también con 28 unidades, y Alianza Atlético, con 28 puntos, aunque este último ya disputó 15 compromisos. Melgar, con 26 unidades, todavía conserva posibilidades matemáticas

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026 tras victoria de Universitario?

El principal objetivo de Sporting Cristal será imponerse en sus tres compromisos pendientes para llegar, como máximo, a 37 puntos. Con ese escenario, el conjunto rimense no dependerá solo de sus propios resultados, sino también de los tropiezos de Universitario y Sport Huancayo, sus principales contendientes en la pelea por el Clausura.

Sporting Cristal busca salir campeón del Torneo Clausura para forzar una semifinal ante Universitario por el título nacional de la Liga 1 2026

En el caso del club merengue, los celestes necesitan que los cremas dejen puntos en el camino. Si la 'U' consigue seis puntos o menos en sus tres compromisos restantes, los cerveceros podrán superarlo en la clasificación si ganan todos sus encuentros. Sin embargo, si el cuadro crema suma siete unidades, ambos podrían terminar igualados con 37 puntos, por lo que entraría a tallar el criterio de desempate correspondiente.

Por otro lado, Sport Huancayo también representa una amenaza, ya que tiene 28 puntos y puede llegar a las 37 unidades si gana sus tres partidos. Actualmente, Cristal tiene una diferencia de goles de +12, mientras que el 'Rojo Matador' registra +6, un aspecto que podría resultar determinante si ambos terminan igualados.

En ese sentido, Sporting Cristal todavía tiene posibilidades de conquistar el Torneo Clausura, pero necesita hacer su tarea en las tres jornadas que restan. Ganar todos sus encuentros será fundamental y, además, deberá esperar que Universitario de Deportes y Sport Huancayo pierdan puntos para recuperar el primer lugar y soñar con levantar el título.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026?

El siguiente partido de Cristal se disputará frente a FC Cajamarca el lunes 2 de noviembre a las 3.30 p. m., en la fecha 15 del Clausura de la Liga 1 2026, en el estadio Alberto Gallardo.