Universitario vs Atlético Grau EN VIVO: cuándo juega, horario y dónde ver partido por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes afrontará una nueva prueba en su camino por conquistar el Clausura 2026. El equipo crema visitará a Atlético Grau el domingo 1 de noviembre por la fecha 15 de la Liga 1, en un compromiso determinante en la definición del torneo. Los merengues llegan con la motivación de su reciente goleada ante Juan Pablo II y buscarán sumar tres puntos en el estadio Mansiche de Trujillo.

Universitario vs Atlético Grau por el Clausura

Universitario afrontará este compromiso con la posibilidad de escalar hasta la cima del segundo campeonato corto de la temporada. la 'U' ocupa el tercer puesto con 27 puntos, uno menos que Sporting Cristal y Sport Huancayo, que comparten el liderato con 28 unidades. Además, los cremas tienen un partido pendiente, por lo que una victoria en Trujillo les permitiría meter presión a sus principales rivales.

En la otra vereda, Atlético Grau necesita reencontrarse con el triunfo para cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato. El equipo piurano marcha en el undécimo lugar del Clausura con 18 unidades y atraviesa una racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar.

Universitario vs Atlético Grau

Universitario llegará a Trujillo después de imponerse por 3-0 a Juan Pablo II en su último compromiso. Los cremas no disputaron la fecha 14 del Clausura y ahora volverán a la competencia con la obligación de aprovechar el partido pendiente para mantenerse en la pelea por el primer puesto.

Atlético Grau, por su parte, viene de sufrir una derrota por 3-0 frente a Cienciano en Cusco. El resultado extendió su mala racha en el torneo, pues acumula cinco jornadas sin conseguir una victoria. El conjunto norteño buscará cambiar su imagen ante uno de los equipos que pelea por el título.

El último enfrentamiento entre ambos equipos dejó un resultado favorable para Atlético Grau. En el Torneo Apertura, el cuadro piurano consiguió una victoria por 1-0 en el estadio Monumental, con un tanto de Raúl Ruidíaz.

¿Cuándo juegan Universitario vs Atlético Grau por la Liga 1?

El partido entre Universitario vs Atlético Grau se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau EN VIVO?

El compromiso será transmitido EN VIVO por la señal de L1 MAX en territorio peruano. También estará disponible vía streaming a través de Liga 1 Play. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido mediante la cobertura ONLINE de Líbero.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

El partido entre Universitario vs Atlético Grau se disputará el domingo 1 de noviembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios confirmados para seguir este encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Universitario vs Atlético Grau: posibles alineaciones

Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Concha, Calcaterra, Flores, Inga; Valera y Lapadula.

Atlético Grau: Álvarez, Alfaro, Tapia, Acevedo, Tapia, Lavandeira, da Luz, Guarderas, Vásquez, Fernández, Vázquez.

Universitario vs Atlético Grau pronóstico:

Apuesta Atlético Grau empate Universitariio Betsson 7.50 4.45 1.38 Betano.pe 9.25 4.65 1.42 Caliente.pe 10.00 4.35 1.39 bet365 8.00 4.33 1.38 DoradoBet 8.50 4.20 1.40

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