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'Puma' Carranza revela que hay actividad paranormal en estadio de Universitario: "Salí corriendo"

José Luis Carranza, más conocido como el 'Puma', reveló que ocurre actividad paranormal en el estadio de Universitario y que se metía debajo de la cama.

Francisco Esteves
'Puma' Carranza revela que hay actividad paranormal en estadio de Universitario.
'Puma' Carranza revela que hay actividad paranormal en estadio de Universitario. | Foto: Composición de Líbero.
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José Luis Carranza es uno de los principales ídolos que tiene Universitario de Deportes en su historia como institución. En ese sentido, es voz autorizada para hablar sobre las cosas que suceden dentro del club y recientemente sorprendió al revelar que ocurre actividad paranormal dentro del estadio merengue. Te contamos todos los detalles.

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Antes de que la 'U' usara el Estadio Monumental como recinto para ejercer su localía, disputaba sus partidos en el Estadio 'Lolo' Fernández de Breña. Es precisamente sobre aquel escenario que el popular 'Puma' decidió soltar un contundente comentario durante un video publicado por Lubricantes Shell en sus redes sociales.

"No sabes como penaban en la 'U'. Yo a veces he dormido debajo de la cama. Navidad todo el mundo se iba, pero yo me quedaba en el 'Lolo'. Todas las puertas las cerraba, entonces veo la luz prendida, apagan las luces, prendían la luz, me apagan la luz. Se comenzó a apagar y prender. Salí corriendo", reveló José Luis Carranza.

De esta forma, el ídolo de Universitario de Deportes sorprendió a todos los hinchas al confesar el espeluznante momento que vivió en el Estadio 'Lolo' Fernández, cuando aún era futbolista del conjunto merengue. Recordemos que el 'Puma' jugó toda su carrera profesional en la escuadra crema.

¿Cuántos títulos tuvo el 'Puma' Carranza en Universitario?

José Luis Carranza jugó desde 1985 hasta 2004 en Universitario de Deportes y, en ese lapso, obtuvo ocho veces el título de la primera división del fútbol peruano, hoy llamado Liga 1.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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