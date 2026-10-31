Ex Alianza Lima confirmó negociaciones con Universitario para el 2027: "Estamos conversando"

Universitario se mantiene enfocado en su próximo partido ante Atlético Grau para acortar distancias con sus rivales directos en la lucha por el Torneo Clausura. No obstante, en paralelo, la directiva ya se encuentra planificando la conformación del plantel para la próxima temporada y en las últimas horas se confirmó que tienen conversaciones avanzadas para asegurar a un exjugador de Alianza Lima.

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Ex Alianza Lima confirmó negociaciones con Universitario para el 2027

En tienda crema buscan asegurar la base del actual equipo comandado por Fabián Bustos y por ello buscan la renovación de Jairo Concha, exjugador íntimo en las temporadas 2021 y 2022. Justamente, el propio futbolista, hoy en la ‘U’, confirmó en declaraciones a la prensa que viene negociando la extensión de su vínculo con la institución merengue y que espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

“Sí, estamos conversando aún. Creo que la intención de ambos es estar en buenos términos, hablarlo y, la verdad que, tanto ellos (la directiva) y yo estamos enfocados en la recta final del campeonato que es muy importante para nosotros”, manifestó Concha antes de partir junto a la delegación merengue rumbo a Trujillo.

Universitario busca la renovación de Jairo Concha para el 2027.

De esta manera, Universitario busca asegurar la continuidad de Jairo Concha de cara a la temporada 2027, considerando su importancia dentro del equipo. Por su parte, el futbolista espera que las conversaciones lleguen a buen puerto y pueda seguir defendiendo la camiseta crema.

Números de Jairo Concha con Universitario en 2026

En esta temporada 2026, Jairo Concha se ha consolidado como una pieza fundamental en la volante de Universitario. Tanto en la era de Héctor Cúper como en la actual gestión de Fabián Bustos. Hasta el momento, el mediocampista lleva 34 partidos jugados entre Liga y Copa Libertadores, con un saldo de tres goles y ocho asistencias.