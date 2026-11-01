Jorge Abdiel Gutiérrez tomó firme decisión tras no consolidarse en Universitario: "Dar ese paso"

Jorge Abdiel Gutiérrez no atraviesa su mejor momento en Universitario. El lateral panameño llegó a mitad de temporada entre bombos y platillos tras disputar el Mundial 2026 con su selección. No obstante, no ha podido tener la continuidad deseada en el primer equipo ante el gran momento de César Inga por la banda izquierda. En ese contexto y, a pocas horas del partido ante Atlético Grau, se conoció que el jugador tomó una firme decisión con respecto a su futuro.

Jorge Abdiel Gutiérrez tomó firme decisión tras no consolidarse en Universitario

En declaraciones para Inka Digital TV, el panameño, quien volvió a ser convocado por Fabián Bustos para el duelo ante el ‘Patrimonio de Piura’, expresó su felicidad por tener una nueva oportunidad de mostrarse y aseguró que seguirá trabajando para ganarse un lugar en el once titular y para aportar al equipo en su lucha por conseguir el ansiado tetracampeonato.

"Contento de poder aportar al equipo cuando me toque y de la manera que me toque; eso habla del buen plantel que tenemos. ¿Cómo me siento con Bustos? Bien, bien con todo el plantel. Estamos pasando por un buen momento y creo que es importante dar ese paso para llevarnos la victoria", señaló.

Jorge Abdiel Gutiérrez llegó a Universitario como refuerzo para el Torneo Clausura.

De esta manera, Jorge Abdiel Gutiérrez dejó en claro que no piensa bajar los brazos pese a no contar con los minutos esperados desde su llegada a Universitario. El lateral panameño buscará aprovechar las oportunidades que le brinde Fabián Bustos para ganarse un lugar en el equipo y demostrar sus condiciones en la recta final del Torneo Clausura.

Números de Jorge Abdiel Gutiérrez en Universitario

Desde su llegada a tienda crema en julio de 2026, Jorge Abdiel Gutiérrez ha tenido una participación muy discreta en el primer equipo. Hasta el momento, el lateral panameño solo ha disputado 2 partidos del Torneo Clausura y no registra goles ni asistencias en los 28 minutos jugados.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Abdiel Gutiérrez con Universitario?

Recordemos que el centroamericano llegó en cedido a préstamo procedente de Deportivo La Guaira, con opción de compra. Su vínculo con la 'U' finaliza el 31 de diciembre de este año.