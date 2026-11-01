Rafael Guarderas, de Atlético Grau, dejó picante mensaje contra Universitario: "Ya le ganamos"

Dentro de poco Universitario de Deportes afrontará un partido trascendental ante Atlético Grau de Piura, en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha número 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, previo al duelo, Rafael Guarderas decidió soltar un rotundo comentario al ser consultado por el cambio de localía al cual se vio sometido el 'Patrimonio'.

Como sabemos, la Liga de Fútbol Profesional hizo que el elenco albo cambiara de sede y no ejerza localía en Campeones del 36, sino en la 'Ciudad de la Eterna Primavera'. Esto generó diversos comentarios, sobre todo entre hinchas de otros clubes que aseguran la existencia de un favoritismo por parte de la FPF hacia la institución merengue. Por ello, el exjugador de la 'U', y actual miembro del conjunto norteño, se pronunció.

“No sé si 'perjudicar' sea la palabra. Nosotros ya le ganamos a Universitario. Si bien da ventaja el calor, siento que es un beneficio para el club”, indicó Rafael Guarderas para las cámaras de L1 MAX. De esta forma, no cree que la Liga 1 quiera ir en contra de los demás clubes, y aseguró que darán todo para quedarse con los tres puntos.

Rafael Guarderas cuando jugaba para Universitario.

Recordemos que en el Torneo Apertura, Atlético Grau dio la hora al vencer 1-0 a Universitario en el Estadio Monumental de Ate, con gol de Raúl Ruidíaz. Por lo que la escuadra alba es de las pocas en el campeonato que sabe cómo jugarle al cuadro crema sin importar la localía o el estadio.

Universitario vs. Atlético Grau: hora y dónde ver

El partido entre Universitario y Atlético Grau se jugará este domingo 1 de noviembre desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional. Podrás sintonizar este canal mediante DSPORTS y Movistar TV.