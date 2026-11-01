Diego Romero dio fuerte respuesta a críticas contra Universitario: "Pendientes a nosotros"

Universitario visitará HOY domingo 1 de noviembre a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los cremas trabajaron durante toda la semana para este compromiso debido a que su partido ante Sport Boys por la fecha 14 fue reprogramado. Dicha situación generó una serie de cuestionamientos debido a los días de descanso y planificación que tuvieron. Al respecto, el arquero Diego Romero rompió su silencio y respondió fuerte y claro a las críticas.

Diego Romero respondió a críticas contra Universitario tras reprogramación de partido con Boys

En declaraciones para Inka Digital TV, el guardameta del conjunto merengue puso paños fríos a la situación y aseguró que el plantel y comando técnico están acostumbrados a lidiar con este tipo de escenarios mediáticos. En ese sentido, precisó que, al ser Universitario uno de los más grandes del país, es normal que siempre se hable del club para bien o para mal.

"(¿Te incomoda las críticas que se habla mucho de la U, que han descansado muchos días o no le dan importancia?) Es normal, somos Universitario y cada cosa que pase, los detalles, van a estar pendientes a nosotros", respondió Romero desde el Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir junto a la delegación crema al norte del país.

Diego Romero restó importancia a las críticas contra Universitario

De esta manera, Diego Romero dejó en claro que el plantel crema no se siente afectado por los cuestionamientos y mantiene el foco en sus objetivos deportivos. Universitario buscará demostrarlo en su visita a Atlético Grau, donde intentará sumar tres puntos importantes para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

Vale precisar que el partido entre Universitario y Atlético Grau está programado para las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.