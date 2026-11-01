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Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga

Universitario mostró una gran contundencia en ataque, venció a su rival y desató la ilusión en su hinchada por conseguir el título nacional.

Angel Curo
Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga
Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes es consciente de que tiene la obligación de conquistar todos los títulos posibles para darle una enorme alegría a sus hinchas. Por ello, la escuadra merengue es consciente de que necesita seguir consiguiendo triunfos para acercarse al objetivo y, recientemente, venció por 3-2 de visita e ilusionó a su hinchada por consagrarse campeón del fútbol peruano.

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Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga

Las divisiones menores de Universitario siguen mostrando un gran rendimiento y recientemente enfrentaron a Juan Aurich por la tercera jornada de la Fase Final de la Liga 3. Precisamente, en este encuentro los cremas lograron quedarse con los tres puntos tras imponerse por 3-2.

El equipo comandado por Piero Alva llegó al Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos con el objetivo de mejorar sus resultados y no complicarse con llegar a los playoffs. Por ello, mostraron un gran ritmo desde el primer minuto y dieron el primer golpe tras un gol de Sebastián Flores.

Universitario de Deportes, Liga 3

Universitario venció a Juan Aurich por 3-2 en la Liga 3

No obstante, el ‘Ciclón’ logró reaccionar por medio de Harry Núñez, hasta que Christopher Loayza volvió a darle la ventaja a la ‘U’ antes del cierre del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, el cuadro chiclayano empató el partido y todo parecía encaminado a terminar en empate. Sin embargo, Fabián Cabanillas entró de cambio y con un derechazo terminó dándole el triunfo a los cremas.

Con esta victoria, la escuadra merengue logró recuperarse de sus resultados irregulares en las últimas fechas y generó una gran ilusión en sus hinchas por mantener su gran ritmo y conseguir el título.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Fase Final Liga 3

Universitario logró escalar al segundo lugar del Grupo B de la Fase Final y encara la recta final con el objetivo de mantenerse entre los dos primeros lugares para acceder a los playoffs.

Grupo BPJDGPuntos
1. Alianza Lima2+78
2. Universitario3-14
3. Juventud Cautivo203
4. Juan Aurich3-71
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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