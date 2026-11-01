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Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga
Universitario mostró una gran contundencia en ataque, venció a su rival y desató la ilusión en su hinchada por conseguir el título nacional.
Universitario de Deportes es consciente de que tiene la obligación de conquistar todos los títulos posibles para darle una enorme alegría a sus hinchas. Por ello, la escuadra merengue es consciente de que necesita seguir consiguiendo triunfos para acercarse al objetivo y, recientemente, venció por 3-2 de visita e ilusionó a su hinchada por consagrarse campeón del fútbol peruano.
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Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga
Las divisiones menores de Universitario siguen mostrando un gran rendimiento y recientemente enfrentaron a Juan Aurich por la tercera jornada de la Fase Final de la Liga 3. Precisamente, en este encuentro los cremas lograron quedarse con los tres puntos tras imponerse por 3-2.
El equipo comandado por Piero Alva llegó al Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos con el objetivo de mejorar sus resultados y no complicarse con llegar a los playoffs. Por ello, mostraron un gran ritmo desde el primer minuto y dieron el primer golpe tras un gol de Sebastián Flores.
Universitario venció a Juan Aurich por 3-2 en la Liga 3
No obstante, el ‘Ciclón’ logró reaccionar por medio de Harry Núñez, hasta que Christopher Loayza volvió a darle la ventaja a la ‘U’ antes del cierre del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, el cuadro chiclayano empató el partido y todo parecía encaminado a terminar en empate. Sin embargo, Fabián Cabanillas entró de cambio y con un derechazo terminó dándole el triunfo a los cremas.
Con esta victoria, la escuadra merengue logró recuperarse de sus resultados irregulares en las últimas fechas y generó una gran ilusión en sus hinchas por mantener su gran ritmo y conseguir el título.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Fase Final Liga 3
Universitario logró escalar al segundo lugar del Grupo B de la Fase Final y encara la recta final con el objetivo de mantenerse entre los dos primeros lugares para acceder a los playoffs.
|Grupo B
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Alianza Lima
|2
|+7
|8
|2. Universitario
|3
|-1
|4
|3. Juventud Cautivo
|2
|0
|3
|4. Juan Aurich
|3
|-7
|1
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