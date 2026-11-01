Universitario de Deportes es consciente de que tiene la obligación de conquistar todos los títulos posibles para darle una enorme alegría a sus hinchas. Por ello, la escuadra merengue es consciente de que necesita seguir consiguiendo triunfos para acercarse al objetivo y, recientemente, venció por 3-2 de visita e ilusionó a su hinchada por consagrarse campeón del fútbol peruano.

Universitario venció 3-2 en condición de visita y desató la ilusión por el título de la Liga

Las divisiones menores de Universitario siguen mostrando un gran rendimiento y recientemente enfrentaron a Juan Aurich por la tercera jornada de la Fase Final de la Liga 3. Precisamente, en este encuentro los cremas lograron quedarse con los tres puntos tras imponerse por 3-2.

El equipo comandado por Piero Alva llegó al Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos con el objetivo de mejorar sus resultados y no complicarse con llegar a los playoffs. Por ello, mostraron un gran ritmo desde el primer minuto y dieron el primer golpe tras un gol de Sebastián Flores.

Universitario venció a Juan Aurich por 3-2 en la Liga 3

No obstante, el ‘Ciclón’ logró reaccionar por medio de Harry Núñez, hasta que Christopher Loayza volvió a darle la ventaja a la ‘U’ antes del cierre del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, el cuadro chiclayano empató el partido y todo parecía encaminado a terminar en empate. Sin embargo, Fabián Cabanillas entró de cambio y con un derechazo terminó dándole el triunfo a los cremas.

Con esta victoria, la escuadra merengue logró recuperarse de sus resultados irregulares en las últimas fechas y generó una gran ilusión en sus hinchas por mantener su gran ritmo y conseguir el título.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Fase Final Liga 3

Universitario logró escalar al segundo lugar del Grupo B de la Fase Final y encara la recta final con el objetivo de mantenerse entre los dos primeros lugares para acceder a los playoffs.