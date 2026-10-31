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Universitario se perfila a firmar a futbolista de LDU para la Liga 1 2027: "Busca el préstamo"

Universitario de Deportes quiere romper el mercado de fichajes y busca fichar a futbolista de LDU de Quito de Ecuador para la temporada 2027 de la Liga 1.

Luis Blancas
Universitario busca fichar a futbolista de LDU de Quito para la Liga 1 2027
Universitario busca fichar a futbolista de LDU de Quito para la Liga 1 2027 | Composición: Libero
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Universitario de Deportes busca salir campeón de la Liga 1 2026; sin embargo, no deja de pensar en la temporada 2027 por lo que ya se encuentra planificando sus próximos fichajes. Desde Ecuador, confirmaron que la escuadra merengue busca el préstamo de un futbolista de LDU de Quito: estamos hablando de Alejandro Tobar.

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Universitario busca fichar a futbolista de LDU de Quito para la Liga 1 2027

El periodista deportivo Nicolás Ayala del medio La Radio Redonda y Federación Postera de Ecuador reveló que Universitario busca la cesión de Tobar desde Liga Deportiva Universitaria de Quito por toda la temporada 2027.

Alejandro Tobar, futbolista de LDU, se perfila como fichaje de Universitario

Alejandro Tobar, futbolista de LDU, se perfila como fichaje de Universitario

“Universitario de Deportes es uno de los equipos que busca el préstamo de Alejandro Tobar por una temporada. El mediocampista tiene vínculo hasta finales de 2028 con Liga”, afirmó en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que el mediocampista ecuatoriano de 26 años tiene contrato con LDU hasta 2028, por lo que, si el club crema desea comprarlo, deberá pagar su cláusula. No obstante, también existe la posibilidad de conseguirlo mediante un préstamo por una temporada.

Asimismo, en caso se llegue a concretar el fichaje de Alejandro Tobar a Universitario de Deportes, este se sumaría al del ecuatoriano Carlos Gruezo, que ya tiene todo definido para ser el pivote crema por toda la temporada 2027 de la Liga 1.

¿Quién es Alejandro Tobar, posible fichaje de Universitario para 2027?

Alejandro Tobar es un volante de 26 años que integró la Sub 17 de la selección ecuatoriana y que inició su trayectoria en Imbabura SC en 2017. Después pasó por equipos como Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, SD Aucas, Atlético Huila y, por último, Liga Deportiva Universitaria.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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