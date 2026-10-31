Universitario toma postura sobre castigar a Pablo Guede tras polémica con Hernán Barcos: "Culpables"

La polémica que protagonizaron Pablo Guede y Hernán Barcos tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal continúa generando repercusiones en el fútbol peruano. El enfrentamiento entre ambos dejó distintas reacciones y abrió el debate sobre si la directiva blanquiazul debería tomar alguna medida contra su entrenador. En medio de esta situación, el gerente deportivo de Universitario también fue consultado sobre los hechos ocurridos en el estadio Alberto Gallardo. Hablamos de: Antonio García Pye.

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Antonio García Pye revela la fuerte postura de Universitario tras polémica con Pablo Guede y Hernán Barcos

En conversación con los medios desde el aeropuerto Jorge Chávez, García Pye fue preguntado sobre la posibilidad de que la dirigencia crema adopte una postura frente a lo sucedido y, en particular, sobre un eventual castigo para el técnico blanquiazul.

Al respecto, el gerente deportivo de Universitario fue claro al señalar: "Solo estamos enfocados en Universitario". Además, remarcó que no considera conveniente buscar responsables ni alimentar los cuestionamientos entre las partes involucradas.

"No hay que buscar culpables, hay que cada uno hacer lo que corresponda. Lo peor que podemos hacer es acusarnos", fue parte del mensaje que dejó García Pye sobre la polémica. De esta manera, evitó profundizar en el enfrentamiento entre Guede y Barcos y dejó en claro que no pretende involucrarse en la controversia.

Finalmente, el gerente deportivo reafirmó que la prioridad de la 'U' está puesta en los objetivos del club. "La ‘U’ tiene una política de pensar en sí misma", concluyó, marcando distancia de la discusión y dejando claro que la atención del equipo crema está centrada en su presente deportivo.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau?

Universitario volverá a la acción este domingo 1 de noviembre, cuando visite a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, donde los cremas buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final del campeonato.