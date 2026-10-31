Universitario sufre inesperadas cuatro bajas para el partido ante Atlético Grau por el Clausura

Universitario de Deportes se prepara para lo que será su encuentro contra Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, los dirigidos por Pablo Guede deberán afrontar este compromiso con cuatro bajas sensibles, una situación que preocupa a los hinchas cremas, pues la ‘U’ no contará con un defensa y tres centrocampistas. Hablamos de: Matías Di Benedetto, Juan Requena, Jordan Guivin y Adrián Quiroz.

Universitario sufre inesperadas cuatro bajas para el partido ante Atlético Grau

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, estos cuatro serán baja en la convocatoria de Bustos. Cabe precisar que el ‘Tano’ se viene recuperando de una lesión. Mientras que los mediocentros, todo parecería indicar que se trata de una decisión técnica. Situación que no ha caído bien en un sector de la hinchada.

Universitario sufre cuatro bajas inesperadas

¿Hace cuántos partidos no están convocados Matías Di Benedetto, Juan Requena, Adrián Quiroz, Jordan Guivin?

Matías Di Benedetto : El defensor acumula cinco partidos consecutivos sin aparecer en la lista de convocados.

: El defensor acumula cinco partidos consecutivos sin aparecer en la lista de convocados. Jordan Guivin : El volante lleva dos partidos consecutivos sin aparecer en la lista de convocados.

: El volante lleva dos partidos consecutivos sin aparecer en la lista de convocados. Adrián Quiroz : El exjugador de Los Chankas también lleva dos partidos consecutivos sin aparecer en la lista de convocados.

: El exjugador de Los Chankas también lleva dos partidos consecutivos sin aparecer en la lista de convocados. Juan Requena: El argentino recién ha sido desconvocado para el partido contra Atlético Grau. Fue convocado ante Alianza Atlético y Juan Pablo II, pero no sumó minutos.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes volverá a las canchas este domingo 1 de noviembre, cuando visite a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por L1 MAX.