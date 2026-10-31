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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: así va la clasificación por la fecha 3

Conoce cómo va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en esta fecha 3 que tiene como líder a Universitario y San Martín.

    Diego Medina
    Así va la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.
    Así va la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. | Foto: Composición LÍBERO.
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    Inicia la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en la que se desarrollarán partidos de alto nivel para el gusto de los aficionados. Conoce cómo va quedando la tabla de posiciones general en base a cada uno de los resultados de la presente fecha. Universitario es líder con puntaje perfecto y ahora enfrentará a Olva Latino. En tanto, Alianza Lima quiere levantar en la clasificación cuando reciba a Circolo.

    Universitario vs Olva Latino EN VIVO por Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Universitario vs Olva Latino EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan y dónde ver

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fecha 3

    EQUIPOSPJSETSPUNTOS
    1. Universitario26:06
    2. San Martín26:16
    3. Alianza Lima26:44
    4. Regatas Lima25:34
    5. Atenea25:34
    6. Rebaza Acosta25:53
    7. Olva Latino23:33
    8. Wanka23:33
    9. Circolo23:52
    10. Géminis22:61
    11. Deportivo Soan21:60
    12. Perú20:60

    Programación y resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

    SÁBADO 31 DE OCTUBRE

    • Deportivo Soan vs Deportivo Wanka - 2.45 p. m.
    • San Martín vs Géminis - 5.00 p. m.
    • Universitario vs Olva Latino - 7.00 p. m.

    DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

    • Perú vs Rebaza Acosta - 2.15 p. m.
    • Regatas Lima vs Atenea - 4.30 p. m.
    • Alianza Lima vs Circolo - 6.30 p. m.
    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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