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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: así va la clasificación por la fecha 3
Conoce cómo va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en esta fecha 3 que tiene como líder a Universitario y San Martín.
Inicia la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en la que se desarrollarán partidos de alto nivel para el gusto de los aficionados. Conoce cómo va quedando la tabla de posiciones general en base a cada uno de los resultados de la presente fecha. Universitario es líder con puntaje perfecto y ahora enfrentará a Olva Latino. En tanto, Alianza Lima quiere levantar en la clasificación cuando reciba a Circolo.
PUEDES VER: Universitario vs Olva Latino EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan y dónde ver
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fecha 3
|EQUIPOS
|PJ
|SETS
|PUNTOS
|1. Universitario
|2
|6:0
|6
|2. San Martín
|2
|6:1
|6
|3. Alianza Lima
|2
|6:4
|4
|4. Regatas Lima
|2
|5:3
|4
|5. Atenea
|2
|5:3
|4
|6. Rebaza Acosta
|2
|5:5
|3
|7. Olva Latino
|2
|3:3
|3
|8. Wanka
|2
|3:3
|3
|9. Circolo
|2
|3:5
|2
|10. Géminis
|2
|2:6
|1
|11. Deportivo Soan
|2
|1:6
|0
|12. Perú
|2
|0:6
|0
Programación y resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka - 2.45 p. m.
- San Martín vs Géminis - 5.00 p. m.
- Universitario vs Olva Latino - 7.00 p. m.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
- Perú vs Rebaza Acosta - 2.15 p. m.
- Regatas Lima vs Atenea - 4.30 p. m.
- Alianza Lima vs Circolo - 6.30 p. m.
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