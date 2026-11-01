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Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora y dónde ver partido
Sigue el partido EN VIVO de Alianza Lima vs. Circolo por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, este domingo 1 de noviembre.
No te pierdas el partido entre Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, desde el Polideportivo Lucha Fuentes que se encuentra ubicado en Villa El Salvador. Las blanquiazules van por su tercera victoria consecutiva y, a continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión del emocionante encuentro.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: así va la clasificación por la fecha 3
El cuadro de Alejandro Schneider acaba de derrotar 3-2 a Regatas Lima en el clásico del vóley nacional, y una semana antes venció por el mismo marcador a Rebaza Acosta. Por su parte, Circolo viene de abatir por 3-2 a Deportivo Géminis y se recuperó luego de haber tropezado en su debut, ya que perdió 3-0 ante la Universidad San Martín, club candidato a salir campeón.
Alianza Lima venció 3-2 a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Circolo por la Liga Peruana de Vóley?
El partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. El encuentro tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Circolo?
El compromiso entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano comenzará a las 6.30 p. m. en horario peruano. Revisa los horarios para otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.
- México: 5.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano estará a cargo de Latina Televisión, que cuenta con los derechos de la Liga Peruana de Vóley. Podrás sintonizar dicha señal a través del canal 2 y 702 en HD. Asimismo, también tienes la opción de ver el encuentro totalmente online en la aplicación de Latina y mediante el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.
Alianza Lima vs. Circolo: entradas y dónde comprar
Podrás adquirir tus entradas al partido vía Joinnus. Estos son los precios publicados para el compromiso:
- Occidente preferente: S/45
- Oriente preferente: S/45
- Norte preferente: S/30
- Sur preferente: S/30
- General occidente: S/25
- General oriente: S/25
- General norte: S/25
- General sur: S/25