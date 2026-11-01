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Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora y dónde ver partido

Sigue el partido EN VIVO de Alianza Lima vs. Circolo por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, este domingo 1 de noviembre.

    Francisco Esteves
    Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO.
    Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO. | Foto: Composición de Líbero.
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    No te pierdas el partido entre Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, desde el Polideportivo Lucha Fuentes que se encuentra ubicado en Villa El Salvador. Las blanquiazules van por su tercera victoria consecutiva y, a continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión del emocionante encuentro.

    Así va la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.

    PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: así va la clasificación por la fecha 3

    El cuadro de Alejandro Schneider acaba de derrotar 3-2 a Regatas Lima en el clásico del vóley nacional, y una semana antes venció por el mismo marcador a Rebaza Acosta. Por su parte, Circolo viene de abatir por 3-2 a Deportivo Géminis y se recuperó luego de haber tropezado en su debut, ya que perdió 3-0 ante la Universidad San Martín, club candidato a salir campeón.

    Alianza Lima

    Alianza Lima venció 3-2 a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

    ¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Circolo por la Liga Peruana de Vóley?

    El partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. El encuentro tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Circolo?

    El compromiso entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano comenzará a las 6.30 p. m. en horario peruano. Revisa los horarios para otros países:

    • Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
    • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
    • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.
    • México: 5.30 p. m.

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO?

    La transmisión del partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano estará a cargo de Latina Televisión, que cuenta con los derechos de la Liga Peruana de Vóley. Podrás sintonizar dicha señal a través del canal 2 y 702 en HD. Asimismo, también tienes la opción de ver el encuentro totalmente online en la aplicación de Latina y mediante el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.

    Alianza Lima vs. Circolo: entradas y dónde comprar

    Podrás adquirir tus entradas al partido vía Joinnus. Estos son los precios publicados para el compromiso:

    • Occidente preferente: S/45
    • Oriente preferente: S/45
    • Norte preferente: S/30
    • Sur preferente: S/30
    • General occidente: S/25
    • General oriente: S/25
    • General norte: S/25
    • General sur: S/25
    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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