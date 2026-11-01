Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora y dónde ver partido

No te pierdas el partido entre Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, desde el Polideportivo Lucha Fuentes que se encuentra ubicado en Villa El Salvador. Las blanquiazules van por su tercera victoria consecutiva y, a continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión del emocionante encuentro.

El cuadro de Alejandro Schneider acaba de derrotar 3-2 a Regatas Lima en el clásico del vóley nacional, y una semana antes venció por el mismo marcador a Rebaza Acosta. Por su parte, Circolo viene de abatir por 3-2 a Deportivo Géminis y se recuperó luego de haber tropezado en su debut, ya que perdió 3-0 ante la Universidad San Martín, club candidato a salir campeón.

Alianza Lima venció 3-2 a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Circolo por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. El encuentro tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Circolo?

El compromiso entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano comenzará a las 6.30 p. m. en horario peruano. Revisa los horarios para otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano estará a cargo de Latina Televisión, que cuenta con los derechos de la Liga Peruana de Vóley. Podrás sintonizar dicha señal a través del canal 2 y 702 en HD. Asimismo, también tienes la opción de ver el encuentro totalmente online en la aplicación de Latina y mediante el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs. Circolo: entradas y dónde comprar

Podrás adquirir tus entradas al partido vía Joinnus. Estos son los precios publicados para el compromiso: