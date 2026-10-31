Mauro Cantoro lapidó a jugador de Alianza Lima tras derrota ante Cristal: "Por algo no va al extranjero"

La dura derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal sigue desatando diversas reacciones. Los íntimos cayeron por 3-2 en su visita al Estadio Alberto Gallardo y complicaron sus chances de ganar el Torneo Clausura. Al respecto, el exfutbolista Mauro Cantoro analizó el rendimiento de los blanquiazules y no tuvo reparos en criticar fuertemente a un jugador en específico: estamos hablando de Renzo Garcés.

Mauro Cantoro lapidó a Renzo Garcés tras derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Durante la última emisión del programa 'Desmarcados', tras el final del compromiso en el Rímac, el referente de Universitario apuntó sus dardos contra el experimentado zaguero central, a quien responsabilizó por el último gol cervecero al querer retener el balón en lugar de despejar. Para Cantoro, dicha característica sería una de las razones por las que Garcés no ha emigrado al extranjero.

"Un central que tira bicicleta, de verdad, a mí me gusta el buen fútbol, me gusta que salgan jugando, pero un central que tira bicicleta, no lo vi mucho, no lo vi en grandes jugadores. El chico (Garcés) me gusta como juega, tiene personalidad y es fuerte, pero por algo no se va (al extranjero) y por algo le cuesta. Son cosas que te quedan marcado", dijo.

Renzo Garcés protagonizó garrafal error que le dio la victoria a Sporting Cristal ante Alianza Lima

De esta manera, Mauro Cantoro fue bastante crítico con el desempeño de Renzo Garcés y dejó en evidencia su disconformidad con la decisión que tomó en la jugada del tercer gol de Sporting Cristal. Asimismo, el exdelantero de Universitario consideró que este tipo de errores pueden terminar perjudicando las aspiraciones del futbolista de dar el salto al extranjero.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras la dura caída ante Cristal, Alianza Lima buscará resarcirse el próximo martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m., cuando reciba en el Estadio Alejandro Villanueva a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura.