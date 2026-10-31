Mr. Peet mandó firme opinión sobre altercado entre Guede y Barcos: "Puede hacer lo que le dé la gana"

El narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', se refirió al duelo aparte que protagonizaron Pablo Guede y Hernán Barcos durante y después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Como se recuerda, el entrenador y el delantero, con pasado blanquiazul, se dijeron de todo durante el encuentro en el Estadio Gallardo y hasta se 'pechearon' rumbo a los camerinos. Al respecto, el relator dio una firme opinión sobre la trifulca entre ambos personajes.

Mr. Peet mandó firme opinión sobre altercado entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el narrador futbolístico evitó entrar en polémicas y señaló que el 'Pirata', al ya no formar parte del plantel aliancista, puede hacer lo que guste, ya que ahora juega y se debe a Sporting Cristal. En ese sentido, precisó que el enfrentamiento con Pablo Guede respondería a temas personales del propio jugador y de cómo se dio su salida de Matute.

“A mi me tiene sin cuidado. Desde que Barcos deja de pertenecer a Alianza, él puede hacer lo que le de la gana. No le busquemos muchas vueltas. Él es jugador de Sporting Cristal, tiene que hacer goles. Si lo grita o no, es su tema. Él ya salió del mundo Alianza”, dijo.

“En la discusión que él tenga, o en el enfrentamiento que él tenga, a partir de que deja de pertenecer al mundo Alianza, con alguien de Alianza, yo voy a tomar partido por alguien de Alianza. Uno no le puede decir a alguien ‘oye, no celebres’, o ‘oye, no hagas esto’. Enfoquémonos en lo que viene”, añadió.

Pablo Guede y Hernán Barcos se dijeron de todo en el Sporting Cristal vs Alianza Lima

De esta manera, Mr. Peet dejó clara su postura sobre el enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos, restándole importancia a la polémica. Asimismo, consideró que el delantero tiene total libertad para celebrar sus goles y actuar como crea conveniente, pues ahora defiende los colores de Sporting Cristal.

¿Sporting Cristal pedirá sanción para Pablo Guede?

Vale resaltar que Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, habló sobre lo ocurrido entre Guede y Barcos. El 'Diamante' salió en defensa de su jugador y cuestionó la actitud del estratega argentino. No obstante, señaló que desde el club no contemplan pedir una sanción para el técnico aliancista, alegando que ello le corresponde a los entes encargados de impartir justicia.

“A nosotros no nos corresponde. Es el ente rector, organizador del campeonato sancionar a quienes infringen las normas de conducta. Desde nuestro lado no tenemos nada que agregar”, sostuvo en el programa de YouTube ‘Embasados’.