Un segundo trabajador de Walmart fue arrestado por su presunta participación en el asesinato de una empleada de la cadena en Pensilvania, Estados Unidos. Según las investigaciones, Keyshaad Cook habría proporcionado a su esposo, Destino Jean-Louis, información sobre los horarios y movimientos de la víctima. Este último es señalado como el autor de los disparos. El crimen ocurrió el 21 de octubre de 2026 en el estacionamiento de una tienda ubicada en Cheltenham Township.

Walmart: empleado habría ayudado a planificar el asesinato de su compañera

De acuerdo con NBC10 Philadelphia, Cook, de 21 años, habría colaborado con Jean-Louis, de 23, para facilitar el ataque contra Latosha Ann Cooper, de 45 años. Según los investigadores, el trabajador compartió información sobre la ubicación y los turnos de la víctima, además de alentar al sospechoso a cometer el crimen.

Los investigadores hallaron mensajes y registros de llamadas entre ambos hombres que reforzarían esta teoría. Según las pesquisas, la noche del crimen, Cook habría contactado a Jean-Louis cerca de las 9:15 p. m. para indicarle que acudiera a la tienda. Los registros telefónicos también revelan que el sospechoso salió de su vivienda poco después y se dirigió al Walmart de Cheltenham.

Así ocurrió el asesinato de la empleada de Walmart en Pensilvania

Cerca de las 11:30 p. m. del 21 de octubre, la Policía recibió una alerta por un tiroteo en el estacionamiento del centro comercial Cedarbrook Plaza, ubicado en South Easton Road. Al llegar, los agentes encontraron a Cooper junto a su vehículo con una herida de bala en la cabeza. La mujer falleció en el lugar. Posteriormente, la autopsia confirmó que recibió múltiples impactos de bala y determinó que su muerte fue un homicidio.

Una compañera de trabajo declaró a las autoridades que ambas acababan de terminar su jornada y conversaban en el estacionamiento cuando un hombre con el rostro cubierto se acercó, sacó un arma y abrió fuego. Tras el ataque, el agresor huyó en dirección a Filadelfia.

Las cámaras de seguridad también registraron a un hombre enmascarado cerca de unos arbustos, a pocos metros de la entrada de la tienda, poco antes del ataque.

¿Qué relación tenía el esposo de la víctima con el caso migratorio?

Los investigadores identificaron a Jean-Louis como el presunto autor de los disparos. Según las pesquisas, el hombre, de nacionalidad haitiana, mantenía una relación sentimental con Cooper, con quien contrajo matrimonio en 2025.

La investigación apunta a que el matrimonio habría tenido como objetivo facilitar la regularización de la situación migratoria de Jean-Louis en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades cuestionaron su legitimidad y Cooper decidió no continuar con el trámite, según declaraciones previas de Robert Clark, integrante del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Además, un compañero de trabajo declaró que Jean-Louis había sido despedido de Walmart por problemas migratorios y que, posteriormente, comenzó a llamar a otros empleados para averiguar los horarios de Cooper. También aseguró que el hombre había reconocido haber ejercido violencia física contra ella.

Arrestan a segundo sospechoso por el asesinato en Walmart

Jean-Louis fue arrestado el 23 de octubre en una vivienda de Filadelfia, donde los investigadores hallaron 11 cartuchos calibre .22. Además, el análisis de sus registros telefónicos permitió rastrear sus recorridos entre su domicilio y el Walmart de Cheltenham durante las semanas previas al asesinato, así como ubicarlo cerca del estacionamiento cuando ocurrió el tiroteo.

Por este caso, Jean-Louis enfrenta cargos por asesinato en primer y tercer grado, así como otros delitos relacionados con la muerte de Cooper.

La investigación permitió identificar posteriormente a Cook, luego de que los detectives revisaran el teléfono celular del primer acusado y encontraran mensajes que presuntamente lo vinculaban con el ataque.

El segundo sospechoso fue detenido el 17 de noviembre y acusado de conspiración para cometer asesinato en primer y tercer grado, además de asesinato en tercer grado. Al día siguiente, compareció ante un juez, quien fijó una fianza de un millón de dólares en efectivo. Su audiencia preliminar quedó programada para el 3 de diciembre.