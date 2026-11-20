Tres congresistas demócratas de Carolina del Norte exigieron explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la próxima reapertura de una antigua prisión que será utilizada como centro de detención de inmigrantes en Winton. Las legisladoras advirtieron sobre los antecedentes de violencia, presuntos abusos sexuales y deficiencias en la atención médica del establecimiento, que tendría capacidad para albergar a 1.320 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó N+ Univision.

¿Por qué congresistas de Carolina del Norte cuestionan el nuevo centro de detención de ICE?

El 17 de noviembre, las representantes Valerie Foushee, Deborah Ross y Alma Adams enviaron una carta al secretario del DHS para solicitar información sobre la reapertura de Rivers Correctional Institution, una antigua prisión ubicada en el condado de Hertford.

Las congresistas expresaron su preocupación por los antecedentes de violencia, agresiones sexuales y deficiencias en la atención médica registrados en el establecimiento. También recordaron una demanda presentada en 2007 por presuntas fallas en los servicios de salud de la prisión.

Ante estos antecedentes, solicitaron al Gobierno federal aclarar cómo se garantizarán la atención médica las 24 horas, la respuesta ante emergencias y los servicios de salud mental. También pidieron detalles sobre el acceso de los detenidos a representación legal y las medidas de seguridad e inspección del establecimiento.

Otro motivo de preocupación es el perfil de las personas que serán trasladadas al establecimiento. Las legisladoras solicitaron información sobre la fecha de inicio de los ingresos, si el centro operará a su máxima capacidad y si recibirá a mujeres, menores de edad o personas con discapacidad.

El cuestionamiento cobra relevancia ante las cifras de fallecimientos bajo custodia migratoria. Según datos del Migration Policy Institute, durante el año fiscal 2026 se registraron 37 muertes en centros de detención de ICE, la cifra anual más alta desde la creación de la agencia en 2003.

Protesta contra la reapertura de la antigua prisión Rivers Correctional Institution en Winton

El rechazo al proyecto también se extendió a las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Sammy Salkin, estratega político de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señaló que los antecedentes de abusos y fallecimientos en centros de detención de ICE hacen necesaria una mayor transparencia y supervisión para evitar nuevas tragedias en Carolina del Norte.

En ese contexto, organizaciones comunitarias y activistas convocaron una manifestación para el 21 de noviembre en Winton. La movilización busca expresar su rechazo a la reapertura de la antigua cárcel y reunir a residentes y defensores de los derechos de los inmigrantes de distintas zonas del estado.

Por su parte, GEO Group anunció el 29 de julio la firma de un contrato de cinco años con ICE para reabrir Rivers Correctional Institution. La compañía prevé finalizar las adecuaciones antes de que termine 2026.

Sin embargo, aún no hay una fecha confirmada para el ingreso de los primeros inmigrantes detenidos. Mientras avanzan los preparativos, las congresistas mantienen sus cuestionamientos y esperan que el DHS se pronuncie sobre las condiciones de seguridad, la atención médica y la protección de los derechos de las personas que permanezcan en la instalación.