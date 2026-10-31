José Carvallo cuestiona a futbolista de Alianza Lima tras derrota ante Cristal: "Tiene que ser más rústico"

José Carvallo, exarquero de Sporting Cristal, analizó el triunfo del cuadro celeste por 3-2 ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, resultado que permitió a los rimenses escalar hasta el primer lugar del Torneo Clausura a falta de tres fechas. Al respecto, el hoy comentarista deportivo aprovechó la coyuntura para cuestionar el desempeño de un jugador blanquimorado: estamos hablando de Renazo Garcés.

José Carvallo, ex Cristal, cuestionó a Renzo Garcés tras derrota de Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exportero criticó la labor del experimentado zaguero íntimo y lo responsabilizó por el tercer gol de Sporting Cristal, que llegó de los pies de Santiago González luego que Garcés perdiera un mano a mano con Juan Manuel Cuesta por intentar cubrir el balón y ganar una falta.

“A veces uno tiene que ser más rústico, a veces hay que tirar la pelota al lateral y punto. Yo lo he visto a Renzo (Garcés), me parece un jugadorazo y todo pero tiene esa jugada en específica, esa jugada de querer aguantar para que la pelota llegue a salir y la retiene demasiado. Para eso tienes que tirarla al lateral, ordenarse y punto”, manifestó Carvallo.

Renzo Garcés protagonizó garrafal error que le dio la victoria a Sporting Cristal ante Alianza Lima

De esta manera, José Carvallo dejó en evidencia su postura sobre el desempeño de Renzo Garcés en el clásico ante Sporting Cristal. Pese a reconocer las condiciones del defensor de Alianza Lima, el exarquero consideró que debió tomar una decisión más sencilla para evitar el tercer tanto celeste. Ahora, los blanquiazules tendrán que pasar la página y enfocarse en su próximo compromiso ante Cienciano, donde buscarán recuperarse de esta dolorosa derrota.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Vale recordar que Alianza Lima buscará recuperar los puntos perdidos en el Alberto Gallardo cuando reciba en Matute a Cienciano. El partido está programado para el martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m., por la fecha 15 del Torneo Clausura.