Esteban Pavez y su posible fecha de regreso con Alianza Lima: "Una semana más"

Alianza Lima cayó estrepitosamente en su visita a Sporting Cristal en la fecha 14 del Torneo Clausura. Los íntimos cayeron 3-2 en el Estadio Alberto Gallardo y complicaron seriamente sus aspiraciones a ganar el segundo certamen de la temporada. No obstante, en Matute ya piensan en voltear la página para enfocarse en su próximo duelo ante Cienciano y esperan contar con todas sus armas. En ese contexto, en las últimas horas se conoció el plazo previsto para el retorno de Esteban Pavez.

Esteban Pavez y su posible fecha de regreso en Alianza Lima

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el volante chileno viene recuperándose favorablemente de su molestia muscular y todo apunta a que volvería a las canchas en la fecha 16 contra Los Chankas. Por lo cual su presencia para el martes ante Cienciano estaría prácticamente descartada.

“Hoy (ayer) hacíamos la consulta sobre Pavez y Franco Navarro me decía que, probablemente, Pavez llegue al partido con Chankas, no al del día martes (contra Cienciano) porque es muy pronto. Tiene para una semana más, probablemente”, señaló 'Analú' en el programa L1 MAX.

Esteban Pavez volvería a jugar con Alianza Lima en la fecha 16 ante Los Chankas

Asimismo, la mujer de prensa confirmó que el defensor Mateo Antoni ya estaría en óptimas condiciones para volver a los terrenos de juego ante los cusqueños: “Ya está listo. Probablemente juegue el día martes con Cienciano”, añadió.

Alianza Lima buscará levantar cabeza frente a Cienciano para no alejarse de la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, Pablo Guede todavía no podrá contar con Esteban Pavez, quien necesitará una semana más para completar su recuperación del desgarro miofascial del bíceps femoral derecho que sufrió hace algunas semanas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano?

Recordemos que Alianza Lima y Cienciano jugarán el 3 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Fixture de Alianza Lima en la recta final del Clausura