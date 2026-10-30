Alianza Lima obtuvo millonario premio económico pese a derrota ante Sporting Cristal

Alianza Lima prácticamente se despidió del Torneo Clausura y ahora buscará cerrar este segundo torneo de la mejor manera para llegar en buenas condiciones a los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, más allá de esta agónica derrota, en Matute han recibido una buena noticia que tiene relación con un importante premio económico.

Sucede que el equipo dirigido por Pablo Guede aseguró matemáticamente su presencia en la final directa por el título nacional. Este hito se concretó tras el empate 1-1 entre Melgar y Comerciantes Unidos, resultado que dejó al elenco dominó en el tercer lugar de la tabla acumulada a 11 puntos de distancia de los íntimos, quienes lideran la clasificación general de forma inalcanzable con 65 unidades y solo quedan tres partidos.

Al asegurar uno de los dos primeros lugares del acumulado, el cuadro blanquiazul no solo garantiza pelear por el trofeo máximo de la temporada, sino que además selló su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este logro deportivo le asegura al elenco victoriano un piso financiero mínimo de US$3 millones otorgado por la Conmebol, sumado a la recaudación por taquilla de tres partidos como local en La Victoria.

Eryc Castillo con camiseta de Alianza Lima

Este ingreso representa un alivio significativo y una inyección económica clave para la institución victoriana pensando en el armado del plantel. Cabe recordar que en la presente edición continental, Alianza Lima tuvo un paso efímero al disputar únicamente la Fase 1 previa, ronda en la que quedó eliminado tempranamente a manos del 2 de Mayo de Paraguay, por lo que clasificar directo a grupos permitirá tomar revancha internacional para la siguiente temporada.

Salvo una remontada histórica e improbable en la tabla de posiciones del Clausura, el conjunto victoriano enfocará sus principales esfuerzos en preparar la gran final de la Liga 1. En tanto, para completar el calendario regular de la segunda mitad del año, la escuadra íntima cerrará su participación midiéndose frente a Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca.