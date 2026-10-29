Carlos Zambrano fue rotundo después del Alianza Lima vs Sporting Cristal: "La hipocresía me cansa"

Sporting Cristal se impuso por 3-2 a Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo. Tras el compromiso, y de manera sorpresiva, Carlos Zambrano, exfutbolista íntimo, apareció públicamente para lanzar un mensaje contundente. ¿Se habrá referido al clásico o solo se trata de una coincidencia?

Carlos Zambrano lanzó fuerte mensaje luego del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

Del mismo modo, durante el partido entre Alianza y Cristal se produjo un cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos que generó opiniones divididas, tanto a favor como en contra del 'Pirata', por lo que el mensaje de Zambrano también llegó más tarde.

Carlos Zambrano y su mensaje post Alianza Lima vs Sporting Cristal

Aun sin señalar a nadie de manera directa, el defensor dejó claro que está muy cansado de las personas de doble cara e hipócritas. También manifestó que hay quienes hablan bien de uno en público, pero a las espaldas critican.

“La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene. Esa gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada. No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien finge ser buena persona solo cuando le sirve. Yo prefiero la verdad, aunque duela. Prefiero a quien me mira a los ojos y no juega a ser perfecto. Porque al final, las máscaras se caen solas y ahí sé quién realmente era luz, y quién solo sabía brillar cuando lo miraban”, se puede leer.

Cabe señalar que en las redes sociales empezaron a comentar la publicación y a sostener que el mensaje estaba dirigido contra Barcos, ya que ambos no son amigos y, cuando coincidieron en Alianza Lima, surgieron comentarios que indicaban que no tenían una buena relación.

¿Cómo le fue a Carlos Zambrano en Alianza Lima?

A pesar de haber sido considerado en su momento uno de los mejores jugadores de Alianza por su rendimiento, Carlos Zambrano tuvo que dejar el club a comienzos de 2026 debido a problemas disciplinarios. Desde su llegada en 2023 hasta el final de su etapa en el conjunto blanquiazul, el defensor disputó 89 partidos y anotó solo 5 goles.