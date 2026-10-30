Mr Peet fue contundente con Renzo Garcés por derrota de Alianza Lima ante Cristal: "Torpeza"

Alianza Lima estuvo cerca de rescatar un punto en el clásico ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026, pero sobre el final los cerveceros lograron el 3-2 definitivo y se quedaron con la victoria. Tras el partido, Mr Peet no dudó en pronunciarse y sorprendió al criticar duramente el rendimiento de Renzo Garcés ante los rimenses.

Mr Peet arremetió contra futbolista tras derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Durante la emisión de su programa ‘Madrugol’, el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, comentó sobre el error defensivo protagonizado por Renzo Garcés, que terminó propiciando el gol de la victoria de Sporting Cristal.

Ante ello, el comunicador no dudó en criticar contra el defensor de Alianza Lima y señaló que no existió falta, pese a los reclamos de los hinchas. Además, cuestionó que el central nuevamente quedara como una víctima de la jugada.

Renzo Garcés protagonizó garrafal error que le dio la victoria a Sporting Cristal ante Alianza Lima

"Era un partido en el que parecía que si no terminaba empate, Alianza lo pudo haber ganado. Estaba cantado el resultado y llega una jugada que no hay explicación. Hay gente que piensa que en el clásico hubo falta contra Garcés y para mí no hubo falta, así como acá (ante Cuesta) tampoco hay falta. Garcés basta ya de esta vaina. No puede ser que nuestro referente, nuestro mejor defensor central, en dos jugadas claves -en el clásico y hoy- aparezca como víctima. Los defensores no pueden aparecer como víctimas, al contrario, tienen que tener víctimas", sostuvo.

En esa línea, Mr Peet fue contundente al calificar la acción como una torpeza y cuestionó que Garcés asumiera un riesgo innecesario en defensa. Además, recalcó que, por ser el referente de la zaga, debía resolver la jugada sin exponerse a una situación de peligro.

"No hay falta. Igual servía de poco y nada el punto, pero no se puede perder un partido en una torpeza o ingenuidad, llámenlo como quieran. No se puede cometer una torpeza así. No se puede asumir un riesgo cuando ya no queda nada para que termine el partido, asumiendo que te la pueden o no cobrar. Por último, si estabas con esa intención, lo agarras del pie o agarras la pelota y generas un tiro libre. El central cuando sale del área tiene que terminar la jugada y Garcés no la terminó. Más seguridad y menos riesgo", concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá volver a los entrenamientos pensando en su siguiente compromiso ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura. Este partido se jugará el martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.