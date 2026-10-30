Wilmer Aguirre, ex Alianza Lima, y su rotunda publicación tras polémica con Hernán Barcos: "Resentido"

Sporting Cristal venció a Alianza Lima por 3-2 en la fecha 14 y quedó como nuevo líder del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el partido estuvo cargado de polémica debido a la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede, así como las celebraciones del 'Pirata' tras el final del partido. En ese contexto, el exdelantero blanquiazul Wilmer Aguirre sorprendió con una llamativa publicación tras lo sucedido.

Wilmer Aguirre y su rotunda publicación tras polémica con Hernán Barcos

Los hinchas de Alianza Lima reaccionaron de diversas maneras luego de que Hernán Barcos fuera uno de los protagonistas de la victoria de Sporting Cristal en el clásico moderno. El ‘Pirata’ marcó un gol, aunque lo más llamativo ocurrió fuera del partido, pues terminó protagonizando un cruce con Pablo Guede y fue uno de los más efusivos durante las celebraciones.

Por ello, sorprendió que Wilmer Aguirre, ídolo blanquiazul, utilizara sus redes sociales para pronunciarse. A través de su cuenta de Instagram, el 'Zorrito' no dudó en republicar mensajes de hinchas que lanzaron fuertes indirectas contra el delantero argentino en medio de la polémica.

Publicaciones de Wilmer Aguirre en su cuenta de Instagram tras polémica con Hernán Barcos

“Ellos son ídolos. El otro es un resentido”, fue el primer mensaje que se pudo apreciar en las historias de Instagram del exdelantero nacional. “Jamás en la vida vuelvan a comparar a ese otro fingidazo con mi crack, el único real. Y demórate y tómate tu tiempo, llámalo como se merece: Don Wilmer Aguirre. El último ídolo blanquiazul, no hay más”, fue otro de los mensajes que compartió.

Si bien Aguirre no mencionó directamente a Hernán Barcos, llamó la atención que estas publicaciones se realizaran luego de la enorme molestia que expresaron los hinchas con el ‘Pirata’ tras la derrota ante los cerveceros.

Wilmer Aguirre sostiene una enemistad con Hernán Barcos

Wilmer Aguirre ha manifestado con anterioridad que no es amigo de Hernán Barcos y, por el contrario, ha dejado en claro que existe una mala relación entre ellos, la misma que se remonta a cuando compartieron vestuario en Alianza Lima en las temporadas 2021 y 2022. “Como persona no era bueno”, manifestó el ‘Zorrito’ durante una entrevista.