Erick Delgado elogió a Sporting Cristal tras victoria agónica ante Alianza Lima: "Rebeldía"

Sporting Cristal logró vencer por 3-2 a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Los rimenses consiguieron una esencial y agónica victoria en el Estadio Alberto Gallardo que los mantiene vivos en la pelea por el título. Por ello, el exportero Erick Delgado no dudó en destacar el desempeño de los rimenses.

Erick Delgado elogió a Sporting Cristal tras victoria agónica ante Alianza Lima

La escuadra bajopontina dio un golpe de autoridad y se quedó con la victoria en el clásico moderno ante Alianza Lima. El equipo de Roberto Mosquera buscó el triunfo hasta el último minuto y terminó llevándose los tres puntos gracias a un gol de Santiago González en los instantes finales.

Precisamente, durante el programa ‘L1 Radio’, Erick Delgado no desaprovechó la oportunidad de elogiar la actitud que mostró el plantel de Sporting Cristal en el partido. Además, remarcó que esta victoria es una clara señal de que el equipo buscará conquistar el título del Torneo Clausura.

Sporting Cristal venció a Alianza Lima y se ilusiona con ganar el título del Torneo Clausura+

"Criticamos al equipo luego del partido contra Boys, que fue muy malo. Pero, hoy (ante Alianza Lima) tenemos que decir que este equipo mostró rebeldía y ha puesto la pierna en alto como diciendo 'voy por el Clausura'. Eso es lo que hay que rescatar de este equipo, porque la rebeldía que mostró hoy es buena y refleja a una institución como Sporting Cristal", expresó el exguardameta.

Del mismo modo, el referente de los cerveceros destacó el cambio de actitud del equipo respecto al encuentro ante Sport Boys, en el que sufrió una derrota. En esa línea, señaló que la rebeldía mostrada en la victoria ante Alianza Lima representa los valores de la institución.

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura 2026

Con esta victoria, Sporting Cristal escaló hasta el liderato en la tabla del Torneo Clausura con 28 unidades y también subió al séptimo lugar en la tabla acumulada. Por ello, los rimenses están ilusionados con conquistar el segundo campeonato del año y aspirar a estar en la definición por el título de la Liga 1 2026.