Alianza Lima y sus siete sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Sporting Cristal

Alianza Lima enfrentará HOY, jueves 29 de octubre, a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en una nueva edición de ‘el otro clásico’. Los blanquiazules están obligados a sacar un resultado positivo ante un rival directo en la lucha por el segundo certamen. No obstante, en las últimas horas se conoció que el cuadro íntimo llega a este compromiso con siete bajas confirmadas.

Alianza Lima y sus siete sensibles bajas confirmadas para partido ante Sporting Cristal

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, los aliancistas descartados para el duelo frente a Cristal son Josué Estrada, Cristian Neira, D’Alessandro Montenegro, Piero Cari, Esteban Pavez, Mateo Antoni y Paolo Guerrero.

La mujer de prensa precisó que los cuatro primeros mencionados venían concentrando con el primer equipo, pero quedaron fuera de lista en horas de la noche del último miércoles por decisión técnica. En tanto, Guerrero, Pavez y Antoni no fueron considerados por estar lesionados.

“Hoy (ayer) salieron de la concentración, ya no están concentrando en Alianza ni Cristian Neira, Piero Cari, que ayer sí concentró, D’Alessadro Montenegro y Josué Estrada. Dejaron la concentración, cada uno se fue por su cuenta. Se quedó Burlamaqui y Pavez tampoco concentró. Antoni tampoco, no llega”, dijo 'Analú' en el programa 'L1 Radio'.

Siete jugadores de Alianza Lima fueron descartados para partido ante Sporting Cristal

Vale precisar que Guerrero ya se encontraba descartado para este compromiso desde hace semanas. Como se recuerda, el 'Depredador' sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo durante la semana previa al partido contra Cusco FC por la fecha 11. Desde entonces, el delantero no ha tenido participación en el primer equipo y aún no tiene fecha de retorno definida.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Recordemos que el partido entre íntimos y cerveceros está programado para las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.