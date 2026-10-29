Alianza Lima perderá el Torneo Clausura y el título nacional si cae ante Sporting Cristal

Alianza Lima se encuentra actualmente en la lucha por salir campeón del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de llevarse el título nacional y sumar una nueva estrella a su palmarés. Sin embargo, recientemente los hinchas blanquiazules conocieron que si pierden contra Sporting Cristal no solo quedarán eliminados del segundo certamen de la temporada, sino que también estarán fuera de la pelea por el trofeo del fútbol peruano. Te contamos los detalles.

Como sabemos, el ganador del Torneo Apertura y Clausura se lleva inmediatamente el campeonato anual; no obstante, cuando hay dos vencedores diferentes estos se enfrentan en una gran final, a partidos de ida y vuelta. Por ello, el equipo de Matute está obligado a superar el encuentro ante los del Rímac si quiere seguir con vida y obtener el tricampeonato de la Liga Femenina del Perú.

Resulta que Universitario de Deportes fue quien se llevó el primer trofeo de la temporada y ahora es semifinalista del Torneo Clausura, por lo que si lo obtiene saldrá campeón automáticamente del fútbol peruano 2026. Por ello, Alianza Lima, que se encuentra en la misma instancia, tiene la obligación de vencer a Sporting Cristal para seguir con vida y buscar el título nacional. De lo contrario, al haber perdido el Apertura, se quedará sin opción a sumar una nueva estrella esta campaña.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga Femenina 2026.

Recordemos que blanquiazules y celestes se enfrentarán en duelos de ida y vuelta para definir a uno de los dos finalistas. El primer encuentro se disputará el martes 3 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo y la vuelta se realizará el domingo 8 del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva. Las íntimas quedaron líderes de la etapa regular de la competición y son favoritas a quedarse con el triunfo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal y dónde ver?

El encuentro de ida en el Rímac iniciará a las 3.00 p. m. y el de vuelta a la 1.00 p. m. (ambos en horario peruano). Asimismo, la transmisión de estos dos clásicos del fútbol nacional será mediante la señal de Bicolor+ en su canal oficial de YouTube.