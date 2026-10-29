Gabriel Costa, ex Alianza Lima y Cristal, deja rotundo mensaje: "Quiero que la 'U' campeone"

Gabriel Costa es uno de los futbolistas peruanos más controversiales de la década, ya que jugó en Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. En ese sentido, a puertas del partido entre blanquiazules y celestes por el Torneo Clausura 2026, al mediocampista nacional le hicieron algunas preguntas y sorprendió al revelar que le gustaría ver campeón a la 'U' a final de temporada.

Como sabemos, el volante uruguayo, que se naturalizó e incluso jugó para la selección peruana, salió campeón en los tres clubes grandes de nuestro país, pero fue la escuadra crema la que terminó marcándolo. En diálogo con el canal L1 MAX, al popular 'Gabi' se le preguntó por el marcador que espera para el clásico moderno entre los de La Victoria y el Rímac, y aseguró que espera que el compromiso termine en empate.

“Cuando Cristal juegue de local se siente más cómodo porque conoce el campo. Es más incómodo cuando juegas de visitante porque siempre es al medio día y hay calor. Ojalá que les vaya bien a los dos y que termine empatado. Quiero que salga campeón la 'U'. Que sea un lindo partido y lo puedan disfrutar”, indicó Gabriel Costa. De esta manera, el mediocampista espera que Universitario de Deportes se lleve el tetracampeonato de la Liga 1.

Recordemos que 'Gabi' llegó al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima durante la temporada 2014, pero más adelante pasó a formar parte de Sporting Cristal y en el 2023 tuvo un segundo paso por tienda blanquiazul. Sin embargo, en el 2024 dio un golpe sobre la mesa al marcharse a Ate para salir campeón esa temporada. Hoy se encuentra jugando para River Plate de Uruguay con 36 años.

Gabriel Costa se encuentra en River Plate de la Segunda División de Uruguay.

Trayectoria de Gabriel Costa

Estos han sido sus clubes: