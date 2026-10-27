Confirmado: Universitario volverá a enfrentarse con Melgar por el Torneo Clausura 2026

Está confirmado. Universitario de Deportes y FBC Melgar son dos de los candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de posteriormente llevarse el título nacional. En medio de ello, tras ya haberse enfrentado antes por el mismo certamen, los hinchas quedaron totalmente sorprendidos al conocer que deberán verse las caras una vez más. Te contamos los detalles.

Mientras que la Liga 1 va llegando a su cúspide, con varios elencos luchando para hacerse con el trofeo del fútbol peruano, su contraparte, la Liga Femenina del Perú, también atraviesa un momento clave. Por ello, en las semifinales del segundo certamen de la temporada, cremas y rojinegras se enfrentarán en duelos de ida y vuelta para conseguir un cupo a la gran final del campeonato.

Resulta que, el Torneo Clausura llegó a instancias finales y Universitario de Deportes deberá enfrentarse con Melgar para seguir soñando con el título sin necesidad de jugar playoffs. Ambos clubes chocarán el 1 de noviembre por el duelo de ida a la 1.00 p. m. en el Estadio Monumental de Arequipa, mientras que el duelo de vuelta será el 9 del mismo mes a las 3.00 p. m. y con escenario aún por confirmarse, ya que no se sabe si se jugará en Campo Mar o en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario buscará el título del Torneo Clausura.

Vale precisar que, mientras cremas y rojinegras definen una de las semifinales, en la otra llave Alianza Lima tendrá que enfrentarse con Sporting Cristal en el Rímac y Matute. Las blanquiazules son las actuales bicampeonas de la Liga Femenina y necesitan llevarse el Torneo Clausura para forzar los playoffs y luchar por el tricampeonato histórico.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Melgar?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Melgar, tanto el de ida como vuelta, será mediante la señal de Bicolor+ a través de su canal oficial de YouTube. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias para que no te pierdas ni un solo instante.