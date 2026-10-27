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Universitario se perfila a sumar a jugador de casi medio millón de euros para vencer a Atlético Grau
Futbolista valorizado en casi medio millón de euros está muy cerca de sumarse a Universitario de Deportes para ganar a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes buscará vencer a Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Mansiche de Trujillo y es por eso que desde el club crema buscan sumar a su equipo a un futbolista valorizado en casi medio millón de euros: estamos hablando de Matías Di Benedetto.
Universitario cerca de sumar a futbolista de casi medio millón de euros para ganar a Atlético Grau
Gustavo Peralta reveló en su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX que Di Benedetto está muy cerca de volver a jugar con Universitario y es muy probable que sea ante Atlético Grau tras superar de forma completa su lesión.
Matías Di Benedetto cerca de volver al once de Universitario ante Atlético Grau tras superar lesión
Sin embargo, el regreso del defensor argentino dependerá a su evolución en los entrenamientos y a que demuestre encontrarse al 100% para volver a ser titular en el esquema de Fabián Bustos.
“Hoy día fue la práctica y estuvo. Adinolfi dijo que Di Benedetto no jugó por precaución y que ayer (lunes) ya trabaja con normalidad. Yo creo que va estar disponible (ante Atlético Grau), pero hay que ver si esto termina dándose para tener la seguridad", afirmó.
Video: L1MAX
Cabe destacar que en la actualidad, Matías Di Benedetto tiene un valor de mercado de 250 mil euros y mantiene contrato con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2027.
¿Cómo le va a Matías Di Benedetto en Universitario este 2026?
Debido a un tema de nacionalización y lesiones, Di Benedetto ha disputado pocos partidos con Universitario a diferencia de otras temporadas. Por el Torneo Apertura, el defensor jugó ocho de 17 partidos posibles y en el Clausura solo nueve de 13 encuentros. Actualmente, está cerca de volver al once titular y lucha por volver a ser campeón por cuarta vez consecutiva con el club crema.
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