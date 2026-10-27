Universitario depende de sí mismo para ser campeón del Clausura: los resultados que necesita

Universitario de Deportes celebra la derrota de Sport Huancayo al saber que depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Clausura 2026. Los cremas son escoltas del 'Rojo Matador' y tienen la posibilidad de superarlos en la tabla de posiciones. Por si fuera poco, el equipo de Fabián Bustos tiene un choque directo con los huancaínos.

¿Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2026?

Solo restan cuatro fechas para definir quién será el campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los cremas tienen dos partidos en casa y dos de visitante. Justamente, esta fecha 14 no tendrá actividad tras la reprogramación del choque contra Sport Boys, por lo que recién volverá al campo en el duelo en Trujillo ante Atlético Grau.

Atlético Grau vs Universitario

Universitario vs Sport Boys

Universitario vs CD Moquegua

Sport Huancayo vs Universitario

Universitario quiere una final directa contra Alianza Lima.

Es claro que necesita ganar todos sus partidos que tiene por delante para seguir en lo más alto de la tabla. Los rivales que tendrá adelante no se la pondrán nada fácil, ya que están en la lucha de sus respectivos objetivos para el cierre de temporada. Un momento único para los merengues que poco a poco han ido mejorando en funcionamiento bajo la dirección de Bustos.

Por otra parte, un hecho a su favor serán los resultados de los otros compromisos como el Sporting Cristal vs Alianza Lima. Un resultado que no ve nada mal es el empate entre celestes y blanquiazules, ya que eso le dejará el camino libre en mejores condiciones.

Los merengues dependen únicamente de ellos y ahora observarán cómo van quedando los resultados de la fecha 14 para trabajar con inteligencia el resto de cotejos que les quedan en el fixture para hacerse con el título del Torneo Clausura 2026.