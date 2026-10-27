Los dos campeones con Alianza Lima que le pueden dar el liderato del Clausura a Universitario

Universitario de Deportes puede consagrarse como líder del Torneo Clausura 2026 a falta de cuatro fechas del término del campeonato, luego de que dos exjugadores campeones con Alianza Lima le dieran la victoria a Juan Pablo II ante Sport Huancayo al ser figuras de su equipo en el encuentro disputado en Chongoyape: estamos hablando de Erinson Ramírez y Pablo Míguez.

Los dos campeones de Alianza Lima que le pueden dar el primer lugar del Torneo Clausura a Universitario tras la victoria de Juan Pablo II ante Sport Huancayo

En el desarrollo del encuentro entre Juan Pablo II y Sport Huancayo, Ramírez convirtió de penal para adelantar 1-0 al conjunto norteño. Con ese tanto, además, favoreció de manera indirecta a Universitario, que aguardaba un tropiezo del equipo del centro para colocarse en el primer puesto.

Erinson Ramírez y Pablo Míguez, dos campeones de Alianza Lima, le pueden dar el primer lugar del Torneo Clausura a Universitario tras vencer con Juan Pablo II a Sport Huancayo

Aunque el partido concluyó con una victoria por 2-0 del club de Chongoyape, Míguez, capitán del equipo, destacó en la zona defensiva y hasta llegó a correr para impedir un gol sobre la línea de su arco ante el cuadro huancaíno que buscaba anotar.

Cabe mencionar que lo curioso es que Erinson Ramírez y Pablo Míguez salieron campeones con Alianza Lima; sin embargo, en la actualidad se deben a Juan Pablo II. Además, ambos consiguieron vencer al líder del Torneo Clausura, brindándole la oportunidad a Universitario de Deportes de convertirse en punteros si consiguen una victoria ante Atlético Grau y Sport Boys.

Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II y se complica en el Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo cayó por 2-0 frente a Juan Pablo II en la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido disputado en el Estadio Complejo de Chongoyape, con anotaciones de Erinson Ramírez y Jack Durán.