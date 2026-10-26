Universitario suma a ex Santos para vencer a Atlético Grau por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes desea salir campeón del Torneo Clausura y al final de la temporada de la Liga 1 2026 logrando su tetracampeonato; sin embargo, tiene que enfrentar cuatro fechas restantes. Es por eso que el club crema sumará a ex Santos de Brasil para vencer a Atlético Grau por la jornada 14: Estamos hablando del técnico Fabián Bustos.

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Universitario suma a ex Santos de Brasil para ganar a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

El periodista Gustavo Peralta aseguró en su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX que Bustos regresará a la zona técnica de Universitario, luego de cumplir las tres fechas de sanción que tenía pendientes desde la Liga 1 2025.

Fabián Bustos volverá a la zona técnica de Universitario ante Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026 luego de sus 3 fechas de suspensión

"Preguntaban si Fabián Bustos volvía a dirigir y sí, vuelve contra Grau el 1 en Trujillo", afirmó el comunicador dejando en claro que el técnico argentino estará desde el banquillo dirigiendo al plantel crema.

Cabe señalar que el encuentro entre Universitario de Deportes y Atlético Grau se disputará el 1 de noviembre a las 12.30 p. m., correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Cómo le va a Fabián Bustos en su regreso a Universitario de Deportes en 2026?

Fabián Bustos aceptó asumir en Universitario en lugar de Héctor Cúper en el tramo decisivo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Actualmente, el entrenador argentino atraviesa un momento favorable en su vuelta al conjunto crema, al tenerlo en el segundo puesto del Clausura 2026 con 27 puntos, apenas uno menos que el líder Sport Huancayo, y también en la segunda posición de la tabla acumulada con 56 unidades.

Con una propuesta firme, el técnico de 57 años logró devolver al cuadro merengue a la lucha directa por el campeonato nacional, respaldado por resultados amplios en sus últimos compromisos, como el 4-1 frente a Alianza Atlético por la fecha 12 y el 3-0 contra Juan Pablo II College en la jornada 13 desde el Estadio Monumental.

Fabián Bustos fue técnico de Santos de Brasil

Asimismo, cabe señalar que Bustos dirigió a Santos de Brasil el 25 de febrero de 2022, después de su paso por Barcelona SC, de Ecuador; no obstante, el 7 de julio de ese mismo año fue destituido tras la eliminación en la Copa Sudamericana.