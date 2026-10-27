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Universitario está a cuatro partidos de salir campeón nacional de la Liga 2026

Universitario de Deportes puede proclamarse campeón nacional de la Liga si vence a dos equipos en cuatro partidos del Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Universitario de Deportes se encuentra a cuatro partidos de salir campeón nacional de la Liga 2026
Universitario de Deportes se encuentra a cuatro partidos de salir campeón nacional de la Liga 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes está muy cerca de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; sin embargo, su delegación femenina también está a solo cuatro partidos para obtener el título nacional si logra vencer a dos equipos en el segundo campeonato de la Liga Peruana de Fútbol Femenino.

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Universitario de Deportes se encuentra a cuatro partidos de salir campeón nacional de la Liga 2026

Universitario Femenino deberá encarar la semifinal del Clausura frente a Melgar en una serie de ida y vuelta. Si consigue avanzar, accederá a la final, donde aguardará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Universitario salió campeón del Torneo Apertura y busca ganar el Clausura para salir campeón nacional de la Liga Peruana de Fútbol Femenino 2026

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Si consigue salir airoso de los cuatro partidos que tiene por delante, el club crema se coronará campeón nacional de la Liga Peruana de Fútbol Femenino 2026, luego de haberse adjudicado el Torneo Apertura a comienzos del año y posiblemente el Clausura.

En caso de que Universitario de Deportes Femenino no consiga adjudicarse el segundo campeonato de la Liga Femenina, deberá aguardar al vencedor para enfrentarlo en una gran final que definirá al campeón 2026 del fútbol femenino.

Programación de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Peruana de Fútbol Femenino

Semifinal IDA

  • Melgar vs Universitario | Domingo 1 de noviembre a las 3.00 p. m.
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima | Martes 3 de noviembre a las 3.00 p. m.

Semifinal VUELTA

  • Alianza Lima vs Sporting Cristal | Domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m.
  • Universitario vs Melgar | Lunes 9 de noviembre a las 3.00 p. m.
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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