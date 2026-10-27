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Entradas Universitario vs Atlético Grau: precios y dónde comprar boletos por el Torneo Clausura

Conoce los precios y en dónde comprar las entradas para ver el partido entre Universitario de Deportes ante Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Entradas Universitario vs Atlético Grau: precios y dónde comprar boletos
Entradas Universitario vs Atlético Grau: precios y dónde comprar boletos | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se medirá ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, revisa aquí cuánto cuestan las entradas y dónde adquirirlas para el encuentro, que se jugará en Trujillo.

¿Cuándo juegan y por qué aplazaron el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

PUEDES VER: Universitario vs Sport Boys: ¿Cuándo juegan y por qué aplazaron el partido por el Torneo Clausura?

Entradas Universitario vs Atlético Grau: precios

Los boletos para el encuentro entre Universitario y Atlético Grau oscilan entre los 65 y los 150 soles. A continuación, conoce cuánto cuesta cada sector del Estadio Mansiche de Trujillo:

  • Butaca Norte: 150 soles
  • Butaca Sur: 150 soles
  • Occidente Norte: 120 soles
  • Occidente Sur: 120 soles
  • Oriente: 85 soles
  • Popular Sur: 65 soles
  • Popular Norte: 65 soles

Entradas Universitario vs Atlético Grau: cómo comprar

Los boletos para ingresar al Estadio Mansiche y presenciar el partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau ya se encuentran a la venta en la plataforma digital Vaope.com. Además, todos los sectores están disponibles para su compra.

Las entradas del Universitario vs Atlético Grau se podrá comprar por Vaope

Las entradas del Universitario vs Atlético Grau se podrá comprar por Vaope

Universitario vs Atlético Grau: Fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre Universitario y Atlético Grau se jugará el 1 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m., correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, en La Libertad, y el choque entre merengues y albos podrá seguirse por L1MAX.

Cabe destacar que el conjunto crema tendrá una gran ocasión de situarse como líder del segundo torneo en la recta final, luego de la derrota de Sport Huancayo. Por ello, solo depende de sí mismo para proclamarse campeón al término del campeonato.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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