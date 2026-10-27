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La dupla 1924 de Universitario se ilusiona con el Torneo Clausura y el tetracampeonato nacional

Andy Polo y Edison Flores recuperaron protagonismo con Fabián Bustos y se perfilan como piezas claves de Universitario para el duelo ante Atlético Grau.

Redacción Líbero
Andy Polo y Edison Flores, la dupla 1924 que busca llevar a Universitario hacia el título del Clausura y el tetracampeonato.
Andy Polo y Edison Flores, la dupla 1924 que busca llevar a Universitario hacia el título del Clausura y el tetracampeonato. | LÍBERO | Universitario
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La dupla 1924 vuelve a ilusionar a Universitario. Andy Polo y Edison Flores, dos hijos de la casa, canteranos y tricampeones con la camiseta crema, se han convertido en referentes de la esperanza merengue para conquistar el Torneo Clausura y alcanzar el histórico tetracampeonato. Ambos quieren volver a celebrar con la hinchada.

Universitario volverá a enfrentarse con Melgar por el Torneo Clausura.

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Aunque tuvieron un año irregular, la llegada de Fabián Bustos les ha dado un nuevo impulso. El más beneficiado ha sido 'Orejas', quien recuperó la titularidad y volvió a encontrarse con el gol, mientras Polo aporta desequilibrio, velocidad y profundidad por la banda derecha.

Los dos conocen perfectamente el peso de la camiseta crema y lo que significa defender los colores de Universitario. Su experiencia, identificación con el club y capacidad para marcar diferencias son argumentos importantes para afrontar la recta decisiva de la temporada.

Ahora, la dupla 1924 apunta a Atlético Grau, rival al que la 'U' enfrentará este domingo. Los merengues necesitan sumar para mantenerse firmes en la pelea por el Clausura y seguir alimentando el sueño de conquistar el tetracampeonato.

Polo y Flores quieren volver a ser protagonistas en un momento clave. Con la confianza renovada y el respaldo de Bustos, los canteranos esperan aportar su fútbol para que Universitario siga haciendo historia y la fiesta crema no se detenga.

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