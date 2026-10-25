Mauro Cantoro se rindió en elogios ante Carlos Gruezo, nuevo fichaje de Universitario

Universitario de Deportes concretó el fichaje de Carlos Gruezo para la temporada 2027 de la Liga 1 y la posible clasificación a la Copa Libertadores. Es por eso que en medio de su flamante llegada, Mauro Cantoro, exjugador y campeón con el club merengue, se rindió en elogios ante el seleccionado ecuatoriano.

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Mauro Cantoro elogió a Carlos Gruezo, flamante fichaje de Universitario de Deportes

En conversación con los panelistas del programa 'Desmarcados' de Denganche, Cantoro destacó que la incorporación de Gruezo a Universitario es muy buena debido a que el pivote llegará como un futbolista vigente, que ha estado jugando en grandes clubes, además de su selección.

"Es un jugador vigente por la edad", aseguró el exjugador y campeón con el club crema cuando conversaba con los periodistas Sandro Centurión y Mauricio Loret de Mola sobre la llegada del nuevo jugador merengue.

Video: Denganche

Cabe señalar que Carlos Gruezo se sumará a Universitario de Deportes en 2027 para afrontar la Liga 1, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores de la temporada 2027, siempre que el club logre clasificarse al cierre de 2026.

Clubes de Carlos Gruezo

Antes de incorporarse al club crema, el pivote ecuatoriano pasó por equipos de gran relevancia como Independiente del Valle, Barcelona SC, Stuttgart, Dallas, FC Augsburgo, SJ Earthquakes, LDU de Quito y Santos Laguna.

¿Quién es Carlos Gruezo, nuevo fichaje de Universitario?

Carlos Gruezo, pivote ecuatoriano de 31 años, ha defendido a su selección en 65 encuentros, entre ellos los disputados en los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022. En la actualidad no tiene club oficial tras su desvinculación de Santos Laguna de México, y todo apunta a que se convertirá en nuevo jugador de Universitario de Deportes para el 2027.